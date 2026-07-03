Giải quyết tận gốc các nguy cơ gây mất an ninh trật tự

ANTD.VN - Sáng 3/7/2026, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới. Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ hội trường lớn CATP đến 152 điểm cầu của Công an các xã, phường và các phòng nghiệp vụ với tổng số hơn 5.000 đại biểu tham dự.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị



​Tại điểm cầu trung tâm Hội trường lớn CATP, tham dự hội nghị có Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP - chủ trì hội nghị; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ki, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP.

Tham dự tại các điểm cầu có các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng Công an các xã, đồn công an; các đồng chí Phó Trưởng phòng, Đội trưởng, chỉ huy các tổ địa bàn cùng lực lượng công an cơ sở.

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Các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội lưu ý toàn thể lực lượng về tầm vóc và tính chất then chốt của phiên họp. Đồng chí Giám đốc CATP nhắc lại, ngay trong ngày hôm trước, Bộ Công an đã tiến hành hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức công an địa phương hai cấp trên phạm vi toàn quốc dưới sự chủ trì và chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thủ tướng Chính phủ.

Trọng tâm cốt lõi trong phần quán triệt chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh là tinh thần đổi mới mạnh mẽ, chuyển trạng thái từ mệnh lệnh hành chính sang thực chiến. Lực lượng Công an toàn thành phố phải kiên quyết cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không thực chất, không hiệu quả, tạo điều kiện cao nhất để chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ dành toàn bộ tâm sức bám sát dòng chảy địa bàn, áp sát hiện trường cơ sở và giải quyết tận gốc các nguy cơ gây mất an ninh trật tự ngay từ khi mới nhen nhóm.

​Đối với thực tế địa bàn Hà Nội, đồng chí Giám đốc CATP khẳng định hội nghị sơ kết lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá một cách toàn diện tình hình, kết quả các mặt công tác đã đạt được trong 2 quý đầu năm, đồng thời nhìn nhận thực chất sau 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương hai cấp, không còn cấp quận, huyện. Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu:

​"Hội nghị phải làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực công tác. Từ đó, đề ra các biện pháp, giải pháp đúng, trúng, hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2026".

​Nhìn nhận sâu sắc về những áp lực vĩ mô, người đứng đầu Công an TP Hà Nội đã bóc tách từng thách thức đang đan xen tác động đến an ninh địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, khó lường.

Những biến động này đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe cho công tác giữ vững trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi lực lượng công an phải luôn chủ động kiểm soát tình hình.

​Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội phân tích rõ phương thức hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm.

​Trước những diễn biến phức tạp đó, việc vận hành mô hình hai cấp đưa lực lượng trực tiếp xuống bám sát các xã, phường đã phát huy vai trò chủ động trong phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, đi thẳng vào bản chất vấn đề, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã thẳng thắn chỉ ra một tồn tại lớn cần phải chấn chỉnh ngay:

​"Hiệu quả công tác phòng chống tội phạm giữa các địa phương hiện nay vẫn chưa đồng đều, có nơi còn tồn tại những hạn chế".

​Từ hội trường lớn, người đứng đầu Công an Thủ đô yêu cầu chỉ huy công an các xã, phường tại 152 điểm cầu phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, mổ xẻ nguyên nhân của sự lệch pha, thiếu đồng đều này trong phần tham luận. Chỉ huy các đơn vị cơ sở phải tăng cường thời gian có mặt tại hiện trường, kiểm soát chặt chẽ di biến động của các loại đối tượng. Không để xảy ra tình trạng có nơi lực lượng làm quyết liệt, giữ sạch địa bàn, nhưng có nơi lại buông lỏng...

​Hội nghị tiếp tục bằng phần nghe báo cáo bằng phóng sự tư liệu trực quan, tiến hành các phiên tham luận dưới sự điều hành trực tiếp của đồng chí Giám đốc CATP và nghe ý kiến chỉ đạo từ các đồng chí Phó Giám đốc CATP.

Chương trình làm việc được rút gọn, tập trung hoàn toàn vào việc hiến kế tháo gỡ điểm nghẽn nghiệp vụ và đón nhận ý kiến chỉ đạo sát sườn từ đồng chí Lãnh đạo Thành phố, quyết tâm chuyển hóa toàn diện lực lượng công an hai cấp theo hướng tinh gọn, thực chất và hành động vì bình yên của Thủ đô...

An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục cập nhật về hội nghị quan trọng này....