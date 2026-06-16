Trên 150 học sinh và giáo viên trải nghiệm kỹ năng thoát nạn, chữa cháy

ANTD.VN - Nhằm hạn chế hỏa hoạn và thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Trường mầm non Nemo Kids thuộc xã Nội Bài, Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền, trải nghiệm thực tế cho 150 học sinh và giáo viên nhà trường.

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Các em học sinh được làm quen và trải nghiệm kỹ năng cứu người trong trường hợp khẩn cấp

Xác định nhiệm vụ an toàn PCCC trường học luôn được đặt lên hàng đầu, do vậy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 đã tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm về PCCC và phổ biến kiến thức cho giáo viên và học sinh để qua đó hình thành phản xạ tự nhiên cho trẻ trước các tình huống khẩn cấp.

Chương trình được tổ chức khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, giúp các em tiếp cận với các khái niệm an toàn một cách trực quan và dễ hiểu nhất.

Các em học sinh được trải nghiệm các trang phục, thiết bị PCCC hiện đại

Tại buổi trải nghiệm, giáo viên và các em học sinh đã được hướng dẫn chi tiết các bước xử lý khi có hỏa hoạn xảy ra. Điểm nhấn của buổi trải nghiệm là các hoạt động thực hành tình huống giả định, bao gồm: Kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói độc: Các bé được hướng dẫn cách sử dụng khăn ẩm che mũi, miệng và kỹ thuật bò thấp người để di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; Kỹ năng xử lý khi lửa bén vào quần áo. Thực hành phương pháp "Dừng lại - Nằm xuống - Lăn người" để dập tắt lửa nhanh chóng và an toàn; Nhận diện các nguồn lực hỗ trợ: Ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp 114 và nhận biết các biển báo chỉ dẫn lối thoát hiểm (Exit)…

Các học sinh còn có cơ hội tham quan, tìm hiểu, trực tiếp sử dụng các trang thiết bị chuyên dùng và phương tiện chữa cháy hiện đại của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Sự gần gũi, hướng dẫn tận tình của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã giúp các em xóa bỏ tâm lý sợ hãi, thay vào đó là sự hào hứng và tự tin khi tiếp xúc với các trang bị bảo hộ.

Trường mầm non Nemo Kids tham gia tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng PCCC và CNCH

Đại diện Ban Giám hiệu trường mầm non Nemo Kids cho biết: "Việc trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ mầm non là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Thông qua buổi trải nghiệm thực tế này, nhà trường mong muốn hình thành phản xạ tự nhiên cho trẻ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm về an toàn cháy nổ cho toàn thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh."

Buổi tuyên truyền đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng trong việc kết hợp giữa học tập văn hóa và rèn luyện kỹ năng sống, hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ em.