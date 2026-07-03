Bão số 1 giật cấp 10 trên Biển Đông, Bắc bộ mưa cực lớn đến 350mm vào cuối tuần

ANTD.VN - Cơ quan khí tượng thông tin, sáng sớm nay 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026 trên Biển Đông, có tên quốc tế là Maysak.

Vào 4h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h.

Trong ngày hôm nay, bão Maysak di chuyển theo hướng Bắc- Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15km, cường độ vẫn duy trì ở cấp 8, giật cấp 10. Đến đầu giờ sáng mai, vị trí tâm bão Maysak ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc-108,8 độ Kinh Đông; trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Bão số 1- Maysak đang hoạt động trên Biển Đông và hướng về Vịnh Bắc bộ

Sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão Maysak sẽ đi vào Vịnh Bắc bộ, tiến sát vùng biển khu vực Quảng Ninh- Hải Phòng trong ngày 5/7.

Do ảnh hưởng của bão số 1- Maysak, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); từ đêm 3/7 mở rộng đến Vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0- 4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Từ chiều 4/7 gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-3,0m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hoá từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc bộ 150-250mm, cục bộ trên 350mm.