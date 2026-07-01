Tăng cường tuyên truyền về mức xử phạt mới trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ

ANTD.VN - Với mục tiêu thay đổi nhận thức, định hình lại ý thức thượng tôn pháp luật cho nhân dân, Công an phường Xuân Phương, Hà Nội đã có nhiều biện pháp tuyên truyền tới người dân thực hiện Nghị quyết 56 của HĐND TP.

Ngày 15-6-2026, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND, quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Công an phường Xuân Phương tuyên truyền về mức xử phạt mới đến các chủ phương tiện

Thượng tá Hoàng Tiến Thành, Trưởng Công an phường Xuân Phương cho biết, nhằm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Công an phường đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh, hộ buôn bán nhỏ lẻ tuyên truyền các quy định mới của Nghị quyết; phát tờ rơi hướng dẫn các mức xử phạt; giải đáp những nội dung người dân quan tâm; tuyên truyền, ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật.

Theo chỉ huy Công an phường Xuân Phương, mục tiêu của kế hoạch tuyên truyền là 100% cơ sở kinh doanh và cá nhân buôn bán trên địa bàn được tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, đảm bảo an ninh, trật tự và mỹ quan đô thị.

"Công an phường Xuân Phương đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không vi phạm các quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông. Mỗi người dân chấp hành tốt pháp luật là góp phần xây dựng phường Xuân Phương văn minh, an toàn và phát triển" - chỉ huy Công an phường Xuân Phương đề nghị.