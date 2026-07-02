Đề xuất hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, giảm tuổi hưởng trợ cấp 70

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đang được lấy ý kiến với nhiều đề xuất mới nhằm hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, khắc phục những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Cụ thể, dự thảo bổ sung chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với một số nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thay vì chỉ hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như hiện nay.

Các nhóm được đề xuất gồm: người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; vợ hoặc chồng đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; chủ hộ kinh doanh có đăng ký; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp không hưởng lương.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể mức, đối tượng và thời gian hỗ trợ.

Dự thảo Luật lần này cũng đề xuất sửa đổi khoản 3 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo phương án 2 của dự thảo, Chính phủ sẽ được trao thẩm quyền quyết định giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách (độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hiện tại là 75 tuổi).

Trong trường hợp tiếp tục giảm xuống dưới 70 tuổi, thì Chính phủ vẫn phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Còn theo quy định hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan quyết định việc điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Việc đề xuất giao thẩm quyền giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho Chính phủ, nhằm tạo cơ chế điều hành linh hoạt trong quá trình thực hiện chính sách này.