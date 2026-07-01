Nhiều biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, thoát nạn cho cán bộ, công nhân viên, người được phân công đảm trách công tác phòng cháy tại cơ sở.

Các học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định

Tham dự lớp tập huấn có 200 học viên là người làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. Tại đây, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH tới các học viên.

Trong đó, tập trung hướng dẫn cho các học viên nắm vững được các điểm mới của Luật PCCC và CNCH số 55; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; thông tư số 36/2025/TT-BCA và đặc biệt là QCVN10:2025/BCA quy định về việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2025. Ngoài ra báo cáo viên còn hướng dẫn cho học viên nắm vững được trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, trách nhiệm của những người được phân công thực hiện công tác PCCC và CNCH; lực lượng PCCC cơ sở trong việc tham mưu, giúp việc cho người đứng đầu thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ sở; các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, CNCH và kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố cháy nổ.

Báo cáo viên thảo luận, trả lời các vấn đề liên quan đến công tác PCCC và CNCH

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên hướng dẫn quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH, thực hành các kỹ năng khi xảy ra sự cố, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Qua đó, giúp cho nhân viên Bệnh viện hiểu rõ về vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC, Luật phòng cháy và chữa cháy, công tác kiểm tra an toàn PCCC, các biện pháp PCCC tại cơ quan, doanh nghiệp; phương án kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện PCCC; thực hành phương án tại cơ sở, bảo vệ hiện trường trong vụ cháy. Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về công tác PCCC, hướng dẫn các phương pháp, cách xử lý và thực tập tình huống cháy lan, cháy lớn, cách dập tắt đám cháy.

Báo cáo viên giới thiệu và hướng dẫn các học viên về bình chữa cháy xách tay

Đây là biện pháp để cán bộ, công nhân viên của bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn nắm vững kiến thức cơ bản về pháp luật PCCC; nguyên nhân gây cháy, nổ và các biện pháp phòng ngừa, cũng như kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và thoát nạn an toàn.

Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro, thiệt hại về người và tài sản, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cũng như tại địa phương nơi sinh sống. Hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng trong việc kết hợp giữa làm việc và rèn luyện kỹ năng, hướng tới giảm thiểu và không để cháy, nổ xảy ra.