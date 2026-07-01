Công an Hà Nội đem lại niềm vui bất ngờ cho tân Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026

ANTD.VN - Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026, người đẹp Myanmar trong lúc đi tham quan Hà Nội đã không may làm thất lạc 1 túi xách bên trong có nhiều tài sản quan trọng.

Tối 29-6-2026, sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu Văn hóa thế giới (Miss Multicultural World 2026) tại Nhà hát Hồ Gươm, chị Soe Myintzu Lwin, quốc tịch Myanmar, đã dành thời gian tham quan, trải nghiệm các địa điểm văn hóa, du lịch trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Trong lúc đi tham quan, chị Soe Myintzu Lwin không may làm thất lạc 1 túi xách cầm tay, bên trong có 1 điện thoại di động iPhone 14 Pro Max cùng một số tài sản cá nhân quan trọng.

Công an phường Hoàn Kiếm đã nhanh chóng tìm lại tài sản thất lạc cho người đẹp Myanmar - Tân Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường, địa điểm nạn nhân đã đi qua, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tài sản.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đến ngày 1-7-2026, Công an phường Hoàn Kiếm đã xác định được người nhặt được tài sản, thu hồi đầy đủ và tổ chức trao trả cho chị Soe Myintzu Lwin trước thời điểm "nàng hậu" lên đường trở về Myanmar.

Xúc động khi nhận lại tài sản, chị Soe Myintzu Lwin đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Hoàn Kiếm và Công an thành phố Hà Nội, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, chuyên nghiệp và thái độ thân thiện của cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam.

"Nàng hậu" đã viết thư cảm ơn bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần tận tụy của cán bộ chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm

Trong thư, chị chia sẻ, sự hỗ trợ nhanh chóng của lực lượng Công an không chỉ giúp chị tìm lại tài sản bị thất lạc mà còn để lại những ấn tượng sâu sắc về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026 khẳng định sẽ lan tỏa hình ảnh một Hà Nội và Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

Việc nhanh chóng tìm lại tài sản cho công dân nước ngoài tiếp tục khẳng định tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an Thủ đô; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và du khách quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.