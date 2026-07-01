Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác kiểm tra và xử lý vi phạm an toàn cháy, nổ

ANTD.VN - Ngày 30/6/2026, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 23 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức hội nghị tập huấn cho lực lượng làm công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn cháy tại xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa, Hoài Đức - Hà Nội.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 23 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức hội nghị tập huấn cho lực lượng làm công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn cháy tại xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa, Hoài Đức - Hà Nội

Hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ kiểm tra và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH thuộc UBND cấp xã, Công an cấp xã tại địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến, cập nhật những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến công tác PCCC&CNCH, như: Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, Nghị định số 106/2025/NĐ-CP, Nghị định 69/2026/NĐ-CP. Đồng thời, được hướng dẫn cụ thể về quy trình kiểm tra an toàn PCCC&CNCH, kỹ năng nhận diện nguy cơ cháy, nổ và phương pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC theo quy định.

Đáng chú ý, hội nghị có sự tham gia thuyết trình của Công ty cổ phần thiết bị Công nghiệp Gtel Gelc về giải pháp lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy. Nội dung trình bày đã làm rõ vai trò của hệ thống trong việc kết nối, truyền tín hiệu cảnh báo cháy từ cơ sở đến trung tâm giám sát, giúp lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận thông tin, tổ chức xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi có sự cố xảy ra. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Bên cạnh nội dung tập huấn, hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra tại cơ sở; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Đại diện Công ty cổ phần thiết bị Công nghiệp Gtel Gelc thuyết trình hướng dẫn nguyên lý hệ thống

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 23 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Công tác PCCC và CNCH - giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn xã hội; việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho lực lượng làm công tác kiểm tra tại cơ sở là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay”.

Thông qua hội nghị, các học viên đã được củng cố, cập nhật kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC của các cơ quan, tổ chức và người dân.