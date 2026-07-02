ANTD.VN - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, phát huy hiệu quả mô hình "Ba nhất" để tạo thuận lợi tối đa cho người dân tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Công an phường Tây Hồ phát huy hiệu quả mô hình “Ba nhất”, chung tay đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi

Lan tỏa nghĩa cử tri ân từ những việc làm tận tâm

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Xác định rõ ý nghĩa đặc biệt của nhiệm vụ này, Công an phường Tây Hồ đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ giá trị của việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong từng phần việc

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là việc phát huy hiệu quả mô hình "Ba nhất" - nhanh nhất, sâu nhất, rộng nhất - vốn đã trở thành dấu ấn trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân của Công an phường Tây Hồ. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong từng phần việc.

Không chờ người dân đến làm thủ tục, cán bộ Công an trực tiếp đến từng gia đình thân nhân liệt sĩ để tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giải đáp những băn khoăn và hỗ trợ các thủ tục cần thiết. Mọi quy trình đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định nhưng vẫn bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, tạo sự đồng thuận và tin tưởng trong nhân dân.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ được đánh giá là bước tiến quan trọng trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đặc biệt, đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, Công an phường chủ động phối hợp tổ chức thu nhận mẫu ngay tại nơi cư trú. Sự chủ động ấy không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức mà còn thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Mỗi mẫu ADN - một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ được đánh giá là bước tiến quan trọng trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây không chỉ là giải pháp mang tính đột phá về chuyên môn mà còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đằng sau mỗi mẫu ADN được thu nhận là niềm hy vọng, là sự chờ đợi của biết bao gia đình đã nhiều năm mong ngóng được biết nơi yên nghỉ của người thân. Đằng sau mỗi kết quả xác định danh tính thành công là sự an ủi đối với các gia đình liệt sĩ, đồng thời là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công an phường Tây Hồ thông qua việc triển khai hiệu quả công tác thu nhận mẫu ADN thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc

Thông qua việc triển khai hiệu quả công tác thu nhận mẫu ADN, Công an phường Tây Hồ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ngay từ cơ sở. Đồng thời, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì nhân dân phục vụ tiếp tục được khẳng định bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Thời gian tới, Công an phường Tây Hồ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung thông tin thân nhân liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhiều người dân hơn nữa tham gia chương trình thu nhận mẫu ADN. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình "Ba nhất", nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Cán bộ Công an phường Tây Hồ hỗ trợ, rà soát các thông tin cho thân nhân Liệt sỹ

Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay không đơn thuần là một dữ liệu phục vụ khoa học mà còn là nhịp cầu nối giữa hiện tại với quá khứ, giữa trách nhiệm của thế hệ hôm nay với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đó là biểu tượng của lòng biết ơn, của đạo lý dân tộc và cũng là khát vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình sau nhiều năm đất nước mong ngóng.

Bằng những việc làm tận tâm, trách nhiệm và đầy tính nhân văn, Công an phường Tây Hồ đang từng ngày góp phần hiện thực hóa hành trình ý nghĩa ấy, để nghĩa cử tri ân không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.