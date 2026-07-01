Hà Nội tuyển sinh lớp 10 đợt 2: Chỉ 2 trường công lập hạ điểm chuẩn

ANTD.VN - Chiều 1/7, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung với 2 trên tổng số gần 200 trường công lập toàn thành phố.

Ngày 1-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027. Theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 2 trường tuyển sinh bổ sung đợt này.

Cụ thể:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung.

Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 0,5 điểm; học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1,0 điểm.

Học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 nộp hồ sơ nhập học tại trường từ 8h ngày 4-7 đến 17h ngày 6-7-2026.

Việc tiếp nhận đối với học sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn bổ sung năm học 2026-2027 thực hiện theo hình thức trực tiếp tại các trường trung học phổ thông.