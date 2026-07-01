Thu hồi toàn quốc 4 sản phẩm dầu gội trị gàu chứa clotrimazole

ANTD.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 4 sản phẩm dầu gội trị gàu do chứa chất Clotrimazole, không phù hợp với quy định của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm.

Hai sản phẩm bị thu hồi

Cục Quản lý dược cho biết, việc thu hồi được thực hiện nhằm tuân thủ quy định mới của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với các sản phẩm mỹ phẩm chứa hoạt chất clotrimazole.

Theo đó clotrimazole hoạt chất kháng nấm dùng trong thuốc điều trị. Theo quy định về quản lý mỹ phẩm của ASEAN, hoạt chất này không được phép sử dụng trong mỹ phẩm do có tác dụng điều trị bệnh và phải được quản lý như thuốc.

Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm:

Sản phẩm Dermedic Capilarte Anti-Dandruff Shampoo gồm 2 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu The Sunshine chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Sản phẩm Dermedic Capilarte Anti-Dandruff Shampoo do Công ty TNHH XNK và dịch vụ TTC - FRA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Sản phẩm Galenia Skin Care Sebotic Anti-dandruff Shampoo do Công ty cổ phần dược phẩm Sao Y chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo quyết định, việc thu hồi áp dụng đối với toàn bộ các lô sản phẩm còn hạn sử dụng của 4 mỹ phẩm nêu trên.

Cục Quản lý dược yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm.

Các doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về cục.

Cục yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo ngay đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng kinh doanh, sử dụng các sản phẩm nêu trên, đồng thời giám sát việc thu hồi.

Các địa phương cũng cần phối hợp với cơ quan truyền thông để thông tin rộng rãi đến người dân, tránh tiếp tục mua bán, sử dụng các sản phẩm đã bị đình chỉ lưu hành.

Thời gian qua Cục Quản lý dược liên tiếp thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đủ điều kiện lưu hành theo các quy định quốc tế, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.