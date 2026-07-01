Xây dựng “lá chắn tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại trường học

ANTD.VN - 100 đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở các trường học trên địa bàn xã Thư Lâm, Hà Nội vừa được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để hạn chế cháy và thiệt hai do cháy gây ra.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các trường học trên địa bàn xã Thư Lâm

Tại đây, các học viên được trang bị kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, nhận diện các nguy cơ cháy, nổ trong môi trường học đường, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn...

Bên cạnh phần lý thuyết, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 đã trực tiếp hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai đội hình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cơ bản, giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu tại cơ sở

Theo chỉ huy Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 20, trường học là nơi tập trung số lượng lớn học sinh, giáo viên và người lao động, do đó luôn đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an toàn cháy, nổ. Thực tiễn cho thấy, trong những phút đầu khi sự cố xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện, báo động, tổ chức thoát nạn và xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Vì vậy, việc thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện và trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là giải pháp hiệu quả để xây dựng “lá chắn tại chỗ”, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và duy trì môi trường giáo dục an toàn.

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định

Thông qua hoạt động này, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 20 tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khả năng sẵn sàng ứng phó của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.