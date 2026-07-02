Áp thấp nhiệt đới đang hướng về Vịnh Bắc bộ, có khả năng mạnh lên thành bão

ANTD.VN -Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, hiện còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km và đang hướng về Vịnh Bắc bộ. Áp thấp được dự báo mạnh lên thành bão số 1 trong vài ngày tới.

Cơ quan khí tượng thông tin, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong ngày hôm qua giữ nguyên cường độ. Vào rạng sáng nay 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có xu hướng đi chậm lại khi tiến sâu vào Biển Đông, tốc độ còn khoảng 15km/h.

Áp thấp nhiệt đới hiện đang hướng về khu vực Vịnh Bắc bộ và được dự báo mạnh lên thành bão

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới, và như vậy đây sẽ là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm nay.

Vào rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc-111,9 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Theo dự báo, sau khi mạnh lên thành bão, cơn bão này di chuyển theo hướng Tây Bắc về phía Vịnh Bắc bộ với vận tốc ổn định 15km/h, sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) sẽ đi vào Vịnh Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động mạnh; từ chiều ngày 02/7 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.