Hà Nội: Hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy bằng chính sách tín dụng

ANTD.VN - Nhằm tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, Công an phường Thượng Cát, Hà Nội đã xây dựng, triển khai Kế hoạch số 109 về thực hiện chính sách tín dụng với nhóm đối tượng này.

Với mục tiêu hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tổ CSKV tuyên truyền ưu đãi vay vốn các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn có sử dụng người lao động sau cai nghiện

Thông qua nguồn vốn này, người sau cai nghiện có thêm điều kiện học nghề, đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định. Đây là giải pháp thiết thực giúp họ từng bước xóa bỏ mặc cảm, nâng cao ý thức tự lực, tự chủ, hạn chế nguy cơ tái nghiện và vi phạm pháp luật; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và “giảm cầu” ma túy trên địa bàn.

Nghiêm túc thực hiện chính sách nhân văn này, chỉ huy Công an phường Thượng Cát yêu cầu CBCS trong đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Trong đó, lực lượng Cảnh sát khu vực giữ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể rà soát, thống kê người sau cai nghiện và người đang cai nghiện có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Công an phường sẽ phối hợp tham mưu UBND phường xem xét, phê duyệt, xác nhận danh sách theo quy định. Danh sách sau khi được phê duyệt sẽ được chuyển đến Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để làm căn cứ thẩm định, xét duyệt và giải ngân, bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục.

Bên cạnh công tác rà soát, Công an phường Thượng Cát đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung, điều kiện, trình tự và thủ tục vay vốn đến người sau cai nghiện, gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động thuộc diện này. Qua đó, giúp người dân hiểu đúng, tiếp cận đầy đủ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tránh tâm lý e ngại, mặc cảm hoặc bỏ lỡ cơ hội vay vốn phát triển kinh tế.

Để nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, Công an phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình vay và sử dụng vốn; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi lợi dụng chính sách, sử dụng vốn sai mục đích hoặc gây thất thoát.

Đồng thời, đơn vị chủ động bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.

Việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi không chỉ tạo nguồn lực giúp người sau cai nghiện vươn lên ổn định cuộc sống mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền, lực lượng Công an và cộng đồng trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi.

Sự đồng hành, chia sẻ và tạo cơ hội việc làm chính là điểm tựa quan trọng để họ xây dựng tương lai, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn phường Thượng Cát an toàn, lành mạnh.