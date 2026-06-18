Hà Nội tăng quà Tết Nguyên đán cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

ANTD.VN - Hà Nội điều chỉnh tăng mức tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Hà Nội tăng quà Tết Nguyên đán cho người hưởng lương hưu

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm đối với các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và nội dung, mức tặng quà của Thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Quốc khánh 2/9, Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu.

Đáng chú ý, Nghị quyết tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng và người đang hưởng các chế độ BHXH hằng tháng như trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng.

Theo đó, từ ngày 01/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được TP. Hà Nội tặng quà bằng tiền mặt nhân dịp Tết Nguyên đán với mức 500 nghìn đồng/người. Mức hưởng này tăng 200 nghìn đồng/người so với quy định tại Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND trước đây.

Bên cạnh đó, Nghị quyết mới của Thành phố cũng tiếp tục mở rộng, điều chỉnh và nâng mức hỗ trợ đối với nhiều nhóm đối tượng chính sách khác, thể hiện sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Thành phố đối với công tác an sinh xã hội.

Về phương thức chi trả, việc tặng quà được thực hiện thông qua các cơ quan, đơn vị được Thành phố giao nhiệm vụ tổ chức chi trả chế độ. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, khoản quà tặng của Thành phố sẽ được chuyển cùng đợt chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc thông qua đơn vị chi trả theo hướng dẫn của cơ quan BHXH và chính quyền địa phương, bảo đảm đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và thuận tiện cho người thụ hưởng.

Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Việc nâng mức quà tặng dịp Tết Nguyên đán đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không chỉ góp phần động viên, chia sẻ với người thụ hưởng, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Hà Nội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là những người đã có nhiều đóng góp cho xã hội, qua đó tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

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