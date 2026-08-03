Bắc bộ mưa cả tuần nhưng trời vẫn oi nóng

ANTD.VN - Trong tuần này, khu vực Bắc bộ hầu hết các ngày có mưa giông rải rác, trời có lúc hửng nắng, mức nhiệt duy trì từ 26-33 độ C nên cảm giác nóng bức.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm 2/8 và ngày 3/8, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ tiếp tục gây mưa rào và giông diện rộng. Lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ trên 100 mm; có nơi mưa trên 90 mm trong ba giờ.

Mưa lớn cường suất cao làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và trung du Bắc bộ.

Từ ngày 4 đến 7/8, rãnh áp thấp mạnh lên, khiến mưa mở rộng và tăng cường độ. Nhiều nơi ở Bắc bộ có thể mưa vừa đến rất to, kèm giông mạnh.

Theo dự báo, đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc bộ hầu hết có mưa các ngày trong tuần này

Theo dự báo, hầu hết các ngày trong tuần này khu vực Bắc bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội đều có mưa giông, trong đó trọng tâm mưa là những ngày giữa tuần, về cuối tuần mưa có xu hướng giảm. Mức nhiệt trong tuần cũng không cao, duy trì ở mức 26-33 độ C. Đáng nói, bên cạnh mưa giông thì vẫn có những lúc trời hửng nắng gây cảm giác nóng bức.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên thường xuyên có mưa rào, giông từ nay đến cuối tuần, trong đó ngày 4-7/8 có thể mưa lớn. Quảng Trị được dự báo mưa giông trở lại từ ngày 6 đến 8/8.

Các khu vực còn lại ở miền Trung phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng và chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, gió mùa tây nam tiếp tục suy yếu đến hết ngày 3/8 nên mưa giảm. Từ ngày 4/8, gió mùa mạnh trở lại, mưa tăng dần, cục bộ có nơi mưa lớn, giông mạnh vào chiều và tối.

Nhiệt độ cao nhất trong tuần tại cao nguyên Trung bộ phổ biến 29-32 độ C, Nam Bộ 32-34 độ C.