Bắc bộ đón đợt mưa giông mới, cường độ nhiều nơi lên đến 300mm

ANTD.VN -Trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đêm qua và sáng sớm nay 4/8, khu vực Tây Bắc bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có giong, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/8 đến 3h ngày 4/8 có nơi trên 80mm như các trạm: Lũng Hà (Lào Cai) 144,8mm; Xuân Giang 1 (Tuyên Quang) 161,8mm; Bắc Phong (Sơn La) 111,6mm; Nà Tấu 3 (Điện Biên) 83,0mm…

Trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong khoảng 3 giờ.

Ngoài ra, sáng 4/8, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội xuất hiện đợt mưa giông mới, duy trì nhiều ngày trong tuần

Dự báo, ngày và đêm 6/8, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 4/8 đến đêm 6/8 phổ biến từ 100- 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 3/8 đến 5 giờ ngày 4/8), khu vực các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong sáng nay, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.