Hai người chết, một người mất tích do mưa lớn

ANTD.VN - Trận mưa lớn tại bản Chéo Bau ( tỉnh Sơn La) vào chiều ngày 1/8 đã cuốn trôi 3 người. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể.

Theo đó, khoảng 17h00 ngày 1-8 tại địa bàn xã Gia Phù, tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn. Đến 19h00 cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được thông tin từ người dân về việc thấy một chiếc xe máy mắc kẹt dưới lòng suối thuộc khu vực bản Chèo Bau.

Sau đó, ông Thào A Say (trú tại bản Chèo Bau) đã đến nhận chiếc xe máy kể trên, đồng thời cho biết con gái ông là cháu L. điều khiển xe chở theo hai em nhỏ lên nương nhưng chưa thấy về nhà.

Lực lượng chức năng địa phương đã tập trung lực lượng triển khai tìm kiếm. Đến 22h00 thi thể hai cháu bé được tìm thấy.

Hiện vẫn còn 1 nạn nhân mất tích, các lực lượng chức năng đang tập trung tối đa nhân lực, triển khai tìm kiếm.

Ngoài ra, mưa lớn tại Lào Cai từ tối 31-7 đến ngày 1-8, đã làm 1 người bị thương; 13 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, ngập úng; 30 nhà dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn.