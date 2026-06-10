Bắc bộ mưa giông rải rác, thời tiết mát mẻ cả ngày

ANTD.VN - Hôm nay, khu vực Bắc bộ chỉ còn mưa giông rải rác, mưa giông lớn tập trung ở khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Dù vậy, thời tiết cả ngày hôm nay ở khu vực này duy trì trạng thái mát mẻ.

Đêm qua và sáng sớm nay 10/6, ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ và cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9/6 đến 3 giờ ngày 10/6 có nơi trên 60mm như các trạm: Mường Tùng (Điện Biên) 93,6mm; Cư Kbang (Đắk Lắk) 63,2mm;…

Dự báo ngày và đêm nay 10/6, khu vực Tây Bắc Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều và tối 10/6, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Khu vực Bắc bộ còn mưa giông rải rác nhưng thời tiết mát mẻ duy trì cả ngày

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bản Giang 147,4mm (Lai Châu); Chiềng Ơn 116mm (Sơn La); Chế Tạo 126,8mm (Lào Cai);

Còn trong 18h qua khu vực tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Chung Chải 132,6mm, Mường Tùng 118,8mm, Hừa Ngài 104mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong sáng nay, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 05-20mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội...