Phía sau những đôi mắt sáng: Khi y học được thắp sáng bằng trái tim

ANTD.VN - Trong hành trình thiện nguyện, có những cột mốc không được đo bằng những số liệu báo cáo, mà được ghi dấu bằng những ánh nhìn trong veo của con trẻ. Chương trình “Ngày hội Bé Vui Khám Mắt” diễn ra vào sáng ngày 7-6-2026 tại Trường Mầm non Đống Đa là một lát cắt như thế.

Trong hành trình thiện nguyện, có những cột mốc không được đo bằng những số liệu báo cáo, mà được ghi dấu bằng những ánh nhìn trong veo của con trẻ. Chương trình “Ngày hội Bé Vui Khám Mắt” diễn ra vào sáng ngày 7-6-2026 tại Trường Mầm non Đống Đa là một lát cắt như thế. Giữa nhịp sống hối hả, sự kiện mở ra một khoảng lặng đầy nhân văn – nơi những giá trị cốt lõi của y đức hòa quyện cùng trách nhiệm xã hội và triết lý “Hết lòng vì người bệnh” của Bệnh viện Đông Đô.

Tặng quà cho các em học sinh đến từ Trường Tiểu học và THCS Phà Cò, tỉnh Phú Thọ trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội bé vui khám mắt"

Nỗi trăn trở trước thực trạng báo động và lời giải bằng chuyên môn

Tháng 6 bước vào bằng những ngày hè rực rỡ, cũng là Tháng hành động vì trẻ em. Thế nhưng, đằng sau những nụ cười thơ ngây là một thực trạng đáng báo động đang âm thầm hiện hữu: tỷ lệ tật khúc xạ học đường và các rối loạn thị giác ở trẻ nhỏ ngày càng gia tăng.

Giữa bối cảnh ấy, một vấn đề nhức nhối khác cũng rất cần được quan tâm là làm sao để trẻ được đeo đúng số kính và được tầm soát các bệnh lý khúc xạ một cách bài bản. Sự thiếu hụt về kiến thức của phụ huynh và rào cản về điều kiện kinh tế tại nhiều nơi đang vô tình tước đi cơ hội được bảo vệ thị lực trong giai đoạn vàng của các con. Với mục đích lan tỏa và chia sẻ sâu rộng về năng lực chuyên môn nhân Tháng hành động vì trẻ em, Bệnh viện Đông Đô đã tổ chức ngày hội nhằm mang đến những giải pháp bảo vệ thị lực toàn diện nhất cho thế hệ tương lai.

Quỹ Triệu Đôi Mắt Sáng do ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện sáng lập, hành trình nhân ái này đã được lan tỏa mạnh mẽ.

Với mục đích lan tỏa và chia sẻ sâu rộng về năng lực chuyên môn nhân Tháng hành động vì trẻ em, Bệnh viện Đông Đô đã tổ chức ngày hội nhằm mang đến những giải pháp bảo vệ thị lực toàn diện nhất cho thế hệ tương lai.

Thông qua các hoạt động tương tác, chương trình mở ra một góc nhìn tích cực, giúp cha mẹ và các con chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày — điều cốt lõi để bảo vệ thị lực bền vững trước áp lực của các thiết bị điện tử.

Giá trị của Quỹ không chỉ gói gọn cho các bạn nhỏ tại Thủ đô Hà Nội, mà đã vươn xa, chạm đến cả những vùng biên cương, độc đạo.

Sự kiện có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia khúc xạ hàng đầu thế giới và Việt Nam, mang theo những quy chuẩn nhãn khoa quốc tế tiên tiến nhất — vốn thuộc về các chuyên khoa sâu về khúc xạ — đến gần hơn với cộng đồng. Chính sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia đầu ngành đã tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với các chương trình khám mắt thông thường. Đây không phải là buổi đo thị lực bằng bảng chữ đơn thuần, mà là quy trình 14 bước thăm khám chuyên sâu theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế.

Ngày hội đã thu hút hơn 300 cháu nhỏ đăng ký tham gia thăm khám. Trước sự tin tưởng quá lớn từ các bậc phụ huynh, trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ chuyên gia của Mắt Đông Đô đã nỗ lực thăm khám chuyên sâu cho hơn 200 cháu. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất và để đảm bảo chất lượng chuẩn xác cho từng ca bệnh, những cháu còn lại chưa kịp thăm khám trong ngày đã được bệnh viện trân trọng gửi lời hẹn tiếp tục đón tiếp vào ngày gần nhất tại cơ sở chuyên khoa. Đặc biệt, đối với những trẻ phát hiện các bệnh lý khó, phức tạp, TS. Tim ...và đội ngũ chuyên gia quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành hội chẩn vào các ngày tiếp theo để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất.

Đây là lời cam kết vô điều kiện của Đông Đô: Mọi đứa trẻ đều xứng đáng nhận được những giải pháp y tế tốt nhất ở chuẩn mực cao nhất. Thay đổi thói quen từ góc nhìn tích cực Không chỉ dừng lại ở phòng khám, ngày hội còn là một sân chơi ý nghĩa để trẻ em và phụ huynh cùng trải nghiệm. Thông qua các hoạt động tương tác, chương trình mở ra một góc nhìn tích cực, giúp cha mẹ và các con chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày — điều cốt lõi để bảo vệ thị lực bền vững trước áp lực của các thiết bị điện tử. Được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhiều phụ huynh đã vỡ òa khi nhận ra những hiểu lầm bấy lâu nay trong cách chăm sóc mắt cho con.

Sự thấu hiểu của cha mẹ kết hợp với niềm vui, sự hào hứng của các bé khi cảm nhận được thế giới rõ nét hơn sau buổi khám chính là phần thưởng tinh thần vô giá đối với những người làm chương trình.

Quỹ Triệu Đôi Mắt Sáng: Nơi khoảng cách được xóa nhòa bằng lòng nhân ái

Giá trị của một đơn vị y tế không chỉ nằm ở những kỹ thuật đỉnh cao, mà còn ở cách họ dùng chuyên môn đó để sưởi ấm những mảnh đời gian khó. Thông qua Quỹ Triệu Đôi Mắt Sáng do ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện sáng lập, hành trình nhân ái này đã được lan tỏa mạnh mẽ. Giá trị của Quỹ không chỉ gói gọn cho các bạn nhỏ tại Thủ đô Hà Nội, mà đã vươn xa, chạm đến cả những vùng biên cương, độc đạo.

Hơn 300 trẻ em tham gia 'Ngày hội bé vui khám mắt'

Bệnh viện Đông Đô tổ chức chương trình “Ngày hội bé vui khám mắt” với sự tham gia của hơn 300 trẻ em và phụ huynh

Hình ảnh các em học sinh Trường Tiểu học & THCS Pà Cò (Phú Thọ) vượt gần 200 cây số đường đồi dốc để lần đầu tiên được khám mắt chuyên nghiệp chính là minh chứng sống động cho tinh thần kết nối ấy. Cánh cửa ngày hội khép lại, nhưng sự bảo trợ của Quỹ thì dài lâu: Đối với các cháu học sinh ở Pà Cò về thăm khám, những trường hợp phát hiện bệnh lý đặc biệt nguy hiểm hoặc dị tật nặng sẽ được Bệnh viện Đông Đô hỗ trợ phẫu thuật hoàn toàn miễn phí.

Sự sẻ chia kịp thời ấy chính là nhịp cầu biến những quy chuẩn quốc tế xa xôi thành điểm tựa đời thực, giúp những gia đình nghèo vơi bớt gánh nặng và thắp lại hy vọng cho tương lai của các con. Chặng đường phía trước vẫn đang tiếp nối, Bệnh viện Đông Đô cam kết sẽ tiếp tục đi, tiếp tục mang quy chuẩn quốc tế và trái tim nhân ái này đến nhiều mái trường, nhiều bản làng xa xôi hơn nữa. Bởi vì họ hiểu rằng, bảo vệ một đôi mắt sáng cho trẻ thơ hôm nay, chính là đang gìn giữ và nâng niu tương lai ecủa cả một thế hệ Việt Nam.