Vẻ đẹp mộc mạc của làng cổ Yên Mỹ ven sông Hồng

ANTD.VN - Ven dòng sông Hồng thơ mộng, làng cổ Yên Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc cùng vẻ đẹp bình yên của một miền quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại.

Nằm ven sông Hồng, làng yên Mỹ, xã Thanh Trì (Hà Nội) là một làng cổ, một vùng quê có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng… Đặc biệt, đến nơi này, người dân, du khách còn cảm nhận được bức tranh giao hòa giữa dòng chảy thiên nhiên và trầm tích văn hóa Việt, nổi bật nhất đó là công trình kiến trúc mộc mạc từ chùa Thanh Lan, Đình Yên Mỹ, Nhà truyền thống cách mạng…

Làng Yên Mỹ là một làng cổ ven sông Hồng được hình thành từ cuối thời Lý, đầu thời Trần, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Hiện nay, làng có tổng diện tích tự nhiên 384 ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 30 ha, dân số gần 7.000 người (trên 70% người dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp).

Làng cổ nằm cách đê Hữu Hồng 1km, ngay sát mép sông Hồng. Phần lớn người dân ở đây là dân bản địa, sinh sống ổn định qua nhiều thế hệ.

Các ngôi nhà ở làng Yên Mỹ được xây dựng san sát nhau, quy củ, đường làng thông thoáng, cùng với đó là hệ thống cây xanh, bóng mát phủ khắp. Ven bãi bồi là nơi người dân canh tác cây ăn quả, trồng rau.

Toàn bộ khu vực làng Yên Mỹ được quy hoạch đồng bộ, tạo nên không gian sinh thái trong lành, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, phù hợp với quy hoạch của Hà Nội. Năm 2023, UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 1025/QĐ-UB công nhận Yên Mỹ là đơn vị hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện đầu tiên của xã Thanh Trì.

Người dân sinh sống ở làng Yên Mỹ giản dị, mộc mạc. Trong ảnh là hình ảnh người dân ra khu vực ven sông Hồng dậm cua về nấu canh, cải thiện bữa ăn.

Ông Đặng Trần Vượng (80 tuổi), ở thôn 3 cho biết, Yên Mỹ sở hữu quần thể di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc gồm Đình, Chùa, Núi Chùa, Văn chỉ, Đền Nhà Bà và Đền thờ họ Đặng, Nhà truyền thống, Nghĩa trang liệt sỹ, Nghĩa trang nhân dân trong kháng chiến chống Pháp. Ngoài ra, Yên Mỹ là vùng kháng chiến, là nơi nuôi dưỡng cán bộ, trong một trận đánh năm 1948 nhân dân đã tiêu diệt 2 tên quan Ba của Pháp. Trong ảnh là chùa Thanh Lan.

Đình Yên Mỹ được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp Quốc gia từ năm 1995; Đền Nhà Bà và Đền họ Đặng được công nhận là Di tích cấp Thành phố năm 2023.

Yên Mỹ được Nhà nước phong tặng xã anh hùng năm 1996, là 1 trong 3 xã đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang của Thành phố Hà Nội.

Yên Mỹ còn có Nhà truyền thống lưu giữ trên 300 hiện vật, trong đó có hàng chục hiện vật trên 100 tuổi, toàn bộ các hiện vật do các hộ dân trên địa bàn xã tự nguyện quyên góp ủng hộ; có Văn Chỉ ghi danh những người đỗ đạt của làng.

Ông Đặng Trần Vượng (80 tuổi), ở thôn 3 chia sẻ: “Chiến thắng vang dội năm 1948 của quân dân làng Yên Mỹ trước hai quan Ba Pháp là một trong những trang sử hào hùng của người dân ven đô, minh chứng cho tinh thần mưu trí, dũng cảm của du kích và nhân dân địa phương và nhân dân trên đất nước Việt Nam”

Ông Trần Xuân Hiệp, ở thôn 2 kể thêm rằng, Văn chỉ Yên Mỹ là nơi thờ Tướng công Phạm Quốc Trinh, danh nhân được khắc tên trên bia Tiến sĩ tại Quốc Tử Giám tại khoa thi năm 1448.