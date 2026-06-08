Lan tỏa lối sống xanh từ ngày hội đổi rác lấy quà của lực lượng Công an nhân dân

ANTD.VN - Ngày 8-6, tại số 27 Phan Chu Trinh, phòng An ninh kinh tế (PA04), phòng Thanh tra, Ủy ban kiểm tra (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức chương trình "Ngày hội xanh" đổi chất thải tái chế lấy quà tặng.

Với chủ đề "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp", chương trình đã thu hút khoảng 100 đại biểu tham dự. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân địa phương đã trực tiếp mang các loại phế liệu sinh hoạt như giấy cũ, bìa carton, vỏ chai nhựa, lon kim loại đến để phân loại và đổi lấy những phần quà thiết thực.

Nhiều gia đình còn đưa theo các em nhỏ cùng tham gia trải nghiệm, nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường một cách tự nhiên nhất. Kết quả, ban tổ chức đã thu gom thành công hơn 472 kg rác tái chế, bao gồm 448 kg giấy bìa, 21 kg nhựa tổng hợp và 3,3 kg vỏ lon.

Được biết, sự kiện ngày 8-6 là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch dài hơi mà Urenco cùng các đơn vị triển khai từ đầu tháng 6 đến nay. Trước đó, chuỗi hoạt động đổi chất thải lấy quà tặng đã khởi động thành công tại trụ sở Đảng ủy, UBND, MTTQ phường Đống Đa (vào ngày 2-6 với 200 đại biểu); chương trình "Vì một Ngọc Hà xanh" tại Nhà văn hóa phường Ngọc Hà (vào ngày 5-6 với 150 đại biểu); và một điểm thu gom sôi nổi khác tại số 57 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng diễn ra vào sáng ngày 5-6.

Sức nóng của chiến dịch còn lan tỏa ra ngoài địa bàn Thủ đô với Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng các ngày lễ môi trường tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ ngày 5 đến 6-6, thu hút tới 1.000 người tham gia.

Ngay trong ngày hôm nay (8-6), song song với hoạt động tại 27 Phan Chu Trinh, chương trình hướng ứng tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) cũng được tổ chức nhằm tiếp cận sâu rộng hơn tới du khách và người dân trung tâm…

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty Urenco cho biết, việc nhân rộng mô hình này hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng văn hóa phân loại rác tại nguồn, biến nhận thức thành hành động cụ thể để mỗi ngày qua đi, môi trường sống của chúng ta lại thêm xanh, thêm sạch.