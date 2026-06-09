Đêm chưa tắt đèn ở Công an phường Ngọc Hà

ANTD.VN - Đồng hồ chỉ 21h. Phố xá Hà Nội đã thưa dần người qua lại, nhưng tại trụ sở Công an phường Ngọc Hà, ánh đèn vẫn sáng. Trong phòng tiếp dân, những công dân vừa tan ca làm việc đang tranh thủ đến giải quyết thủ tục cư trú, đăng ký phương tiện hay kích hoạt tài khoản định danh điện tử...

Phía sau màn hình máy tính, những cán bộ công an vẫn miệt mài xử lý từng bộ hồ sơ, kiên nhẫn hướng dẫn người dân từng thao tác trên điện thoại thông minh.

Trụ sở CAP Ngọc Hà vẫn sáng đèn đón người dân vào buổi tối

Khung cảnh ấy đã trở thành điều quen thuộc suốt gần một năm qua, kể từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai trên địa bàn Thủ đô. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phường Ngọc Hà mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập nhiều địa bàn của quận Ba Đình cũ, với quy mô dân số gần 100.000 người. Đồng nghĩa với đó là khối lượng công việc của lực lượng công an cơ sở tăng lên gấp nhiều lần, từ quản lý cư trú, giải quyết thủ tục hành chính đến đảm bảo an ninh trật tự trên một địa bàn trọng điểm của Thủ đô.

Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà cho biết chưa bao giờ Ban Chỉ huy đơn vị phải quản lý một lực lượng đông như hiện nay với gần 150 cán bộ, chiến sĩ. Không chỉ quân số tăng mạnh, đơn vị còn phải giải bài toán thiếu trụ sở làm việc khi các tổ công tác phải tạm thời bố trí phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau.

Lịch tiếp dân được niêm yết bên ngoài trụ sở

Thế nhưng, trong giai đoạn bộ máy vừa vận hành, điều Ban Chỉ huy xác định trước tiên không phải là khó khăn về cơ sở vật chất mà là làm sao để người dân không cảm nhận bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc giải quyết công việc.

Đó cũng là lý do Công an phường Ngọc Hà duy trì thêm "ca 3", từ 18h30 đến 22h hằng ngày để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngoài giờ làm việc.

"Có hôm 22h đêm, phòng tiếp dân vẫn kín người. Anh em động viên nhau rằng nếu mình chậm một chút thì người dân sẽ phải chờ thêm một ngày", Trung tá Nguyễn Anh Đức chia sẻ.

Người dân đến làm thủ tục hành chính khá đông

Đằng sau những khung giờ làm việc kéo dài là sự thay đổi rất lớn trong cách vận hành của công an cơ sở. Những cán bộ từng quen với công tác chuyên môn nay trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt định danh điện tử, xử lý hồ sơ trên nền tảng số. Ban ngày tiếp dân, tối đến lại rà soát dữ liệu cư trú để bảo đảm tiến độ công việc.

Người đứng đầu đơn vị cũng gần như không có khái niệm hết giờ làm việc. Theo Trung tá Đức, nhiều hôm 21h mới rời cơ quan, thậm chí nửa đêm lại quay trở lại xử lý nhiệm vụ đột xuất. Với anh, người chỉ huy phải là người có mặt sớm nhất và về muộn nhất để tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ. Thế nhưng, giải quyết thủ tục hành chính chỉ là một phần công việc của Công an phường Ngọc Hà.

Là địa bàn trung tâm của Thủ đô, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, lực lượng công an cơ sở còn phải bảo đảm tuyệt đối an ninh cho nhiều hoạt động lớn như lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Đại hội XIV của Đảng hay bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Có những thời điểm cao điểm, gần như toàn bộ cán bộ chiến sĩ ăn ở tại đơn vị nhiều ngày liên tục để bảo vệ các tuyến đường và mục tiêu trọng điểm. Song áp lực với công an cơ sở đôi khi lại đến từ những vụ việc rất nhỏ.

Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà cho biết chưa bao giờ Ban Chỉ huy đơn vị phải quản lý một lượng dân cư đông như hiện nay

Đó là vụ cướp tài sản xảy ra lúc nửa đêm cuối năm 2025, khi một cô gái trẻ bị đối tượng bám theo, sàm sỡ rồi cướp túi xách ngay trước khu trọ. Dù giá trị tài sản không lớn, Công an phường vẫn xác định đây là vụ việc nghiêm trọng vì tác động trực tiếp đến cảm giác an toàn của người dân.

Suốt 5 ngày liên tiếp, cán bộ chiến sĩ gần như "sống cùng camera", ngày đi xác minh, đêm rà từng khung hình để truy tìm dấu vết. Cuối cùng, nghi phạm đã bị bắt giữ, góp phần ổn định tình hình an ninh trên địa bàn.

Gần một năm sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Công an phường Ngọc Hà đã hoàn thành trên 75% chỉ tiêu công tác pháp lệnh trong 5 tháng đầu năm 2026, kéo giảm khoảng 20% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ.

Nhưng có lẽ, kết quả đáng ghi nhận hơn cả chính là hình ảnh những phòng làm việc vẫn sáng đèn lúc 22h đêm, khi người dân sau một ngày lao động vẫn có thể đến giải quyết công việc mà không phải xin nghỉ hay chờ đến hôm sau.

Đó cũng là minh chứng rõ nét cho một lực lượng công an cơ sở đang chuyển mình theo hướng gần dân hơn, sát dân hơn và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.