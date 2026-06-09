Gần dân để giữ bình yên địa bàn

ANTD.VN - Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác, Công an phường Phú Thượng, Hà Nội đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ chiến sĩ.

Trung tá Nguyễn Bá Huyên, , Phó Trưởng Công an phường Phú Thượng dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cháu Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 2023), có hoàn cảnh khó khăn

Phong trào thi đua đi vào thực chất từ những việc làm cụ thể

Từ những mô hình thiết thực, phong trào không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn mà còn thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an cơ sở với nhân dân, qua đó củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn cơ sở.

Theo Thượng tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Phú Thượng: “Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” do Công an thành phố Hà Nội phát động, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Phú Thượng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không dừng lại ở việc phát động phong trào mang tính hình thức, Công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền phường Phú Thượng xây dựng kế hoạch triển khai bài bản, lựa chọn các nội dung phù hợp với đặc thù địa bàn để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng một mô hình cấp phường và bốn mô hình cấp tổ, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo đánh giá”.

Hoạt động thể hiện tinh thần “Gần dân nhất”, luôn quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và thân nhân; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của lực lượng Công an Thủ đô.

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là việc cụ thể hóa ba tiêu chí “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” thành những công việc hàng ngày của từng cán bộ, chiến sĩ. Từ công tác quản lý địa bàn, tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính đến đấu tranh phòng chống tội phạm đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Mô hình “Công an phường Phú Thượng đồng hành Ba nhất với người nước ngoài trên địa bàn” là một trong những điểm nhấn tiêu biểu. Với đặc thù có nhiều người nước ngoài sinh sống tại các khu đô thị, chung cư và cơ sở lưu trú, Công an phường đã tăng cường quản lý, rà soát hơn 1.200 cơ sở có yếu tố người nước ngoài; tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về cư trú, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Công an phường Phú Thượng hỗ trợ học sinh trong đợt thi tuyển vào lớp 10 vừa qua

Song song với đó, đơn vị thường xuyên tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, hỗ trợ người nước ngoài giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến cư trú và an ninh trật tự. Hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, tận tình, chuyên nghiệp đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng người nước ngoài sinh sống trên địa bàn.

Gần dân, sát dân để xây dựng thế trận an ninh vững chắc

Một trong những thành công nổi bật của phong trào “Ba nhất” tại Phú Thượng chính là việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thông qua mô hình “Nhật ký tiếp dân Ba nhất”, lực lượng Cảnh sát khu vực đã tiếp nhận và giải quyết hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị của người dân. Mọi phản ánh đều được xử lý hoặc phản hồi đúng thời hạn, tạo sự minh bạch trong quá trình giải quyết công việc. Từ đó, niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở ngày càng được củng cố.

Không ít cán bộ chiến sĩ đã nhận được thư cảm ơn, thư khen từ người dân bởi tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy trong công việc. Những lá thư tuy giản dị nhưng là sự ghi nhận chân thành của nhân dân đối với những người chiến sĩ Công an luôn hết lòng vì cuộc sống bình yên của cộng đồng.

Công an phường Phú Thượng đã nhanh chóng hỗ trợ tìm người thân cho cụ già đi lạc nhà.

Hiệu quả của phong trào còn được thể hiện rõ qua mô hình “Mỗi công dân là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân”. Khi người dân tin tưởng, sẵn sàng cung cấp thông tin, nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở. Từ nguồn tin của quần chúng, Công an phường đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại khu Shophouse Sunshine Riverside cũng như phát hiện, xử lý một vụ việc liên quan đến ma túy.

Những kết quả đó cho thấy, khi mối quan hệ giữa lực lượng Công an với nhân dân được xây dựng trên nền tảng tin cậy và trách nhiệm, người dân sẽ trở thành “tai mắt”, là lực lượng hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, mô hình “Cổng trường học an toàn” cũng mang lại hiệu quả tích cực. Hàng nghìn học sinh và giáo viên đã được tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông. Lực lượng Công an duy trì phân luồng, hướng dẫn giao thông, xử lý các vi phạm liên quan đến việc không đội mũ bảo hiểm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khu vực cổng trường.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học đã giảm đáng kể, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong thế hệ trẻ.

Bên cạnh các mô hình hướng về nhân dân, công tác tham mưu, tổng hợp cũng được nâng cao chất lượng thông qua mô hình “Ba nhất trong công tác tham mưu: Chuẩn - Báo cáo nhanh - Phục vụ tốt”. Các văn bản, kế hoạch, báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy đều được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Ba nhất” đã tạo động lực quan trọng để mỗi cán bộ chiến sĩ Công an phường Phú Thượng không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử với nhân dân.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ; đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Công an phường Phú Thượng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng địa bàn an toàn, bình yên và văn minh, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.