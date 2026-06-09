Hà Nội rà soát kỹ 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi tốt nghiệp THPT 2026

ANTD.VN - Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, chiếm khoảng 1/10 tổng số thí sinh của cả nước, bố trí dự thi tại 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi; huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi phối hợp với địa phương chủ động triển khai các điều kiện phục vụ kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2026, 14 giờ ngày 10/6, các thí sinh sẽ có mặt tại các điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe hướng dẫn, học tập quy chế thi, lịch thi và các quy định khác. Sáng 11/6, thí sinh làm thi môn Ngữ văn, chiều làm bài thi môn Toán. Sáng 12/6, thí sinh làm bài thi tự chọn.

Tại Hà Nội, kỳ thi này có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm khoảng 1/10 tổng số thí sinh của cả nước. Thành phố Hà Nội bố trí 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi; huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi cùng gần 700 chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại các khâu của kỳ thi.

Đại diện các nhà trường, điểm thi cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, những thiết bị còn thiếu sẽ được bổ sung trong ngày 8-6. Các điểm thi có các công trình xây dựng đã tạm dừng để không làm ảnh hưởng đến các thí sinh tham dự kỳ thi. Với các điểm thi đã tổ chức Kỳ thi lớp 10 trước đó, đại diện các nhà trường cho biết sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm từ kỳ thi trước để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp được tốt hơn.

Ông Lê Ngọc Hoa, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc bố trí, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Được biết, trên địa bàn này, Ban chỉ đạo thi đã bố trí điểm chờ cho người nhà thí sinh ngồi nghỉ trong thời gian thí sinh làm bài thi. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, nhiều phụ huynh đánh giá tốt về công tác hỗ trợ này khi điểm chờ được bố trí điều hòa, nước uống đầy đủ, thuận tiện cho phụ huynh chờ đợi con nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc mưa lớn.

Cô Nguyễn Cẩm Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, Phó Trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất cho biết, điểm thi đã xây dựng các phương án dự phòng cho những tình huống có thể phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi. Các bộ phận được phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống bất thường như: Thời tiết xấu, mất điện hoặc các sự cố phát sinh khác theo đúng quy trình.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nêu rõ, đây là kỳ thi rất quan trọng đối với mỗi thí sinh, mỗi gia đình và toàn xã hội. Do đó, các khâu, các vị trí cần nắm vững nhiệm vụ được giao. Đội ngũ làm nhiệm vụ dù đã có nhiều kinh nghiệm làm thi nhiều năm, song không được chủ quan, cần tỉnh táo, cẩn thận.

Các phường, xã, điểm thi cần rà soát thật kỹ những đầu việc về cơ sở vật chất là nhân lực, quán triệt quy chế thi nghiêm túc. Các điểm thi phối hợp với địa phương chủ động triển khai các điều kiện phục vụ kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh, chuẩn bị các kịch bản ứng phó với các vấn đề bất thường về y tế, thời tiết, di chuyển... để thí sinh yên tâm dự thi.