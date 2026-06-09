Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh được cấp bữa ăn trưa miễn phí ngày thi đầu tiên

ANTD.VN - Dự phòng những trường hợp thí sinh phải di chuyển xa 20-30km để đến điểm thi THPT Bất Bạt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 2 ngày 11 và 12-6, UBND xã Bất Bạt đã xây dựng chương trình tiếp sức mùa thi rất thiết thực với việc cung cấp suất ăn trưa miễn phí cho tất cả học sinh, phụ huynh có nhu cầu.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xã Bất Bạt đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tại trường THPT Bất Bạt.

Một hoạt động tiếp sức mùa thi rất thiết thực đã được UBND xã Bất Bạt thông tin tới phụ huynh học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng ngày 11-6 tới là cung cấp suất ăn miễn phí cho thí sinh và phụ huynh có nhu cầu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Trọng, Phòng Văn hóa xã hội UBND xã Bất Bạt cho biết, năm nay trên địa bàn xã được thành phố bố trí một điểm thi tại trường THPT Bất Bạt. Với đặc thù là huyện ngoại thành cũ, địa bàn rộng nên sẽ có những thí sinh phải di chuyển từ 20 đến 30km để đến điểm thi.

"Trong số gần 500 thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Bất Bạt thì có những thí sinh ở xã Quảng Oai, xã Yên Bài về đây dự thi. Với khoảng cách 20-30km các em thường có người nhà đưa đón đi thi. Trong ngày 11-6, các em dự thi 2 môn vào buổi sáng và chiều nên việc bố trí chỗ nghỉ ngơi trưa và chỗ chờ cho phụ huynh trong cả 2 buổi thi được UBND xã chúng tôi đặc biệt quan tâm.

UBND xã Bất Bạt kết hợp với Câu lạc bộ doanh nghiệp Bất Bạt đã lên kế hoạch tổ chức cung cấp bữa ăn miễn phí tại bếp ăn trường tiểu học Sơn Đà, cách điểm thi THPT Bất Bạt khoảng 50 mét. Những phụ huynh, thí sinh có nhu cầu nghỉ ngơi, ăn trưa tại đây có thể đăng ký với điểm thi vào chiều 10-6 trong buổi làm thủ tục thi."- ông Nguyễn Văn Trọng chia sẻ.

Được biết, sáng ngày 9-6, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xã Bất Bạt đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tại điểm thi trường THPT Bất Bạt.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Bất Bạt. Điểm thi Trường THPT Bất Bạt có tổng số 19 phòng thi với 456 thí sinh đăng ký dự thi; tổng số cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi là 71 đồng chí…

Đến thời điểm này, danh sách thí sinh đăng ký dự thi đã hoàn chỉnh, bảo đảm đầy đủ, chính xác. Nhà trường đã chủ động xây dựng phương án phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ kỳ thi; biện pháp đảm bảo an toàn khu vực bảo quản đề và bài thi; biện pháp phòng ngừa gây rối và xử lý tình huống bất thường… Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế; phương án sinh hoạt của điểm thi cũng được chú trọng; đã xây dựng phương án phối hợp với các tổ chức đoàn thể giúp đỡ thí sinh trong thời gian kỳ thi diễn ra…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú đề nghị điểm thi chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng để xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thi. Đồng chí yêu cầu đặc biệt chú ý vấn đề vệ sinh môi trường, công tác phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với các địa phương, ngành chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là vấn đề ùn tắc giao thông. Bảo đảm y tế cho các thí sinh, giáo viên; đặc biệt chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong kỳ thi.

Việc tổ chức phối hợp với CLB doanh nghiệp Bất Bạt tổ chức bữa ăn trưa "Tiếp sức mùa thi" kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cần đảm bảo an toàn, vệ sinh. Khu vực phòng chờ, nghỉ trưa đảm bảo phục vụ tốt các nhu cầu thiết yếu, giúp cho phụ huynh và các thí sinh có không gian thoải mái và an toàn.

