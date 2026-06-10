Bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam vận hành 2 "siêu robot" thế hệ mới phẫu thuật hàng trăm loại bệnh

ANTD.VN - Sau một năm thành công vượt bậc với kỷ lục hàng ngàn ca phẫu thuật đa chuyên khoa bằng nhiều robot thế hệ mới, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiếp tục đưa vào hoạt động hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi thứ hai, đưa Tâm Anh trở thành bệnh viện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu cùng lúc hai “siêu robot phẫu thuật” hiện đại bậc nhất thế giới.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, đến nay hệ thống bệnh viện đã thực hiện hàng ngàn ca can thiệp, phẫu thuật có sự hỗ trợ của nhiều hệ thống robot, máy móc tối tân.

Tính riêng phẫu thuật với robot Da Vinci Xi thế hệ mới, Bệnh viện Tâm Anh đã thực hiện thành công gần 400 ca mổ ở nhiều chuyên khoa, trong đó các ca bệnh khó và phức tạp chiếm tỷ trọng lớn. Khoảng 45% ca phẫu thuật điều trị bệnh ung thư, 40% ca bệnh phức tạp, phẫu thuật can thiệp bệnh điều trị sửa dị tật bẩm sinh; và 15% ca phẫu thuật kỹ thuật cao như tái tạo và bảo tồn chức năng, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiếp tục đưa vào hoạt động hệ thống robot Da Vinci Xi thứ hai, mở rộng năng lực điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Báo cáo tổng kết lâm sàng của bệnh viện cho thấy các ca phẫu thuật bằng Da Vinci Xi đạt tỷ lệ thành công ở mức tối ưu. Lượng máu mất trong mổ giảm hơn 70% so với phẫu thuật mở truyền thống, thời gian nằm viện trung bình còn 3-5 ngày.

Robot Da Vinci Xi đặc biệt phát huy hiệu quả trong điều trị các bệnh lý ung thư và bệnh khó nhờ khả năng tiếp cận những vùng giải phẫu sâu, hẹp, phức tạp. Hệ thống hình ảnh 3D độ phân giải cao cùng các cánh tay robot linh hoạt giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác hơn trong nhiều trường hợp phẫu thuật chuyên sâu.

Đáng chú ý, không chỉ phục vụ tốt số lượng lớn người bệnh trong nước, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang kiến tạo một làn sóng “du lịch y tế ngược” mạnh mẽ khi ngày càng nhiều người nước ngoài đến đây để khám, chữa bệnh, đặc biệt phẫu thuật công nghệ cao.

Ông Donald 67 tuổi, quốc tịch Canada, hồi phục sau 1 ngày phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện nay, kiều bào và người nước ngoài về Việt Nam để đăng ký phẫu thuật robot các loại tại Tâm Anh đã lên đến gần 20% tổng số ca phẫu thuật.

Hiện nay chi phí phẫu thuật robot tại Singapore ở mức 60.000 USD, tại Malaysia khoảng 20.000 USD và 15.000 USD tại Thái Lan; trong khi đó tại Tâm Anh con số này chỉ từ 5.000 - 8.000 USD. Năm 2026, nhiều kỹ thuật được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, từng bước “bình dân hóa” y tế công nghệ cao cho bệnh nhân Việt Nam, cạnh tranh với bệnh viện nước ngoài.

Bên cạnh hai robot Da Vinci Xi, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn đầu tư hệ sinh thái robot chuyên sâu gồm robot AI Modus V Synaptive trong phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống; robot AI CUVIS-Joint trong phẫu thuật thay khớp; robot can thiệp tim mạch, mạch máu Artis Pheno; hệ thống Philips Azurion Robotic Ceiling FlexArm cùng nhiều thiết bị công nghệ cao khác phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiên phong đầu tư hệ sinh thái các robot phẫu thuật và can thiệp điều trị hiện đại, góp phần đưa y tế Việt Nam phát triển, vươn tầm khu vực. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để vận hành hiệu quả các hệ thống công nghệ cao này, bệnh viện đầu tư đội ngũ chuyên gia ở nhiều chuyên khoa như tiết niệu, ngoại tiêu hóa, ngoại lồng ngực - mạch máu, sản phụ khoa, thần kinh - sọ não - cột sống, chấn thương chỉnh hình và tim mạch. PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, là chuyên gia được hãng sản xuất cấp quyền trực tiếp đào tạo, thẩm định và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật robot Da Vinci Xi cho các bệnh viện trong khu vực.

Các chuyên gia của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng được mời đến các nước trong khu vực để đào tạo, chuyển giao công nghệ phẫu thuật bằng robot và tiếp nhận các bác sĩ quốc tế đến để học về các công nghệ khám chữa bệnh tối tân này.

Điều này cho thấy tín hiệu tích cực khi y tế Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực với các nước có nền y học phát triển trong khu vực và trên thế giới, hiện thực hóa định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 72 NQ/TW về phát triển đột phá y tế Việt Nam trong thời đại mới.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên - chuyên gia được hãng cấp quyền trực tiếp đào tạo, thẩm định và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật robot Da Vinci Xi cho 3 bệnh viện tại Indonesia. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, mục tiêu của bệnh viện không dừng ở việc đầu tư thêm các hệ thống robot hiện đại mà hướng tới xây dựng một trung tâm phẫu thuật robot có năng lực điều trị, đào tạo và nghiên cứu hàng đầu khu vực.