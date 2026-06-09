Kịp thời cứu sống người phụ nữ có ý định tự tử

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời cứu sống một người phụ nữ có ý định tự tử trên địa bàn phường Đống Đa.

Khoảng 18h50’ ngày 8-6-2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại ngõ 161 Thái Hà, phường Đống Đa có một trường hợp nghi tự tử. Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương đến hiện trường để xác minh, xử lý vụ việc.

Tại nơi xảy ra vụ việc, tổ công tác phát hiện chị T.T.P.D (SN 1999, trú tại Hà Nội) đang trong tình trạng mê man, bất tỉnh. Qua trao đổi với gia đình, lực lượng chức năng được biết trước đó chị D. đã tự nhốt mình trong phòng và uống gần 20 vỉ thuốc Paracetamol dạng viên nén với mục đích tự tử.

Xác định tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tổ công tác đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu, đồng thời phối hợp với Công an phường Đống Đa khẩn trương đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của lực lượng Công an cùng sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất, qua đó bảo đảm an toàn tính mạng.

Tổ công tác tiến hành sơ cứu người phụ nữ

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Đống Đa tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định.

Sự việc một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công an trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo và hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về những hệ lụy nghiêm trọng từ hành vi tự tử do áp lực tâm lý, tình cảm hoặc những khó khăn trong cuộc sống. Mỗi người khi gặp khủng hoảng tinh thần cần chủ động chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, chuyên gia tâm lý để được tư vấn, giúp đỡ kịp thời, góp phần ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.