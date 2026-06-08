Đội tuyển Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam giành 7 huy chương

ANTD.VN - Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích ấn tượng tại APMO 2026, xếp thứ bảy trên 45 đội với 7 huy chương vàng, bạc, đồng và 3 bằng khen.

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương.

Theo kết quả chính thức từ Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026, đội tuyển học sinh Việt Nam đã đạt thành tích vang dội, gồm: 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng và 3 Bằng khen.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Huy chương vàng thuộc về em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 27.

2 Huy chương bạc được trao cho em Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) và em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, cùng đạt 25 điểm.

4 Huy chương đồng thuộc về các em: Phan Thành Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội); Trần Anh Quân, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên; Nguyễn Đình Tùng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3 học sinh được Ban Tổ chức trao Bằng khen gồm: Lưu Trọng Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Bùi Nhật Minh, học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội; Võ Sỹ Quốc Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả nổi bật của đội tuyển Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 38 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo toán học của Việt Nam, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ Olympic Toán học quốc tế.

Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Đoàn Việt Nam tham dự gồm 22 học sinh, trong đó có 2 học sinh thuộc đội tuyển IMO năm 2025 và 20 học sinh có thành tích cao nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Năm 2026, Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức đồng thời tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (gồm 43 quốc gia tham dự chính thức và 2 quốc gia quan sát viên), tăng 8 quốc gia so với năm 2025.

Đây là dấu mốc đặc biệt đối với phong trào Olympic Toán học Việt Nam khi nước ta trở lại tham dự APMO sau 25 năm gián đoạn. Đồng thời, từ năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước điều phối chính của kỳ thi trong giai đoạn 2026-2028, tương đương vai trò nước đăng cai tổ chức. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tổ chức Kỳ thi APMO tại Việt Nam.