Hà Nội yêu cầu đánh giá sự phù hợp của mô hình nuôi lợn trong nhà cao tầng của Công ty BAF

ANTD.VN -Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá toàn diện về sự phù hợp của mô hình chăn nuôi công nghệ cao theo công trình nhiều tầng của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Văn phòng UBND TP vừa ban hành Thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất phát triển tổ hợp chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng và khu giết mổ, chế biến thực phẩm đa chức năng trên địa bàn TP.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường kết luận, TP ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các Sở, ngành, địa phương trong công tác tham mưu định hướng phát triển chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực phẩm;

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hà Nội cũng ghi nhận các đề xuất nghiên cứu đầu tư của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Các nội dung đề xuất bước đầu cơ bản phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tập trung, giết mổ tập trung, chế biến sâu và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất của thành phố.

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam đề xuất mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng ở 3 xã trên địa bàn Hà Nội

Cùng với đó, để bảo đảm việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của TP và các quy định của pháp luật, UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án;

Rà soát, đánh giá toàn diện về sự phù hợp của mô hình chăn nuôi công nghệ cao theo công trình nhiều tầng, khu giết mổ và chế biến thực phẩm tập trung với các quy hoạch, định hướng phát triển ngành, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất, môi trường, an toàn sinh học và các quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án.

Trong đó tập trung làm rõ phương án đầu tư, hiệu quả đầu tư, công nghệ áp dụng, giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, phương án sử dụng đất, nhu cầu hạ tầng kỹ thuật và các nội dung có liên quan, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố và quy định của pháp luật hiện hành.

TP cũng yêu cầu Sở Tài chính trên cơ sở hồ sơ đề xuất dự án, tài liệu do Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam cung cấp, ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường và ý kiến tham gia của các Sở, ngành, địa phương liên quan, nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, hiệu quả đầu tư và sự phù hợp của các đề xuất với quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố và các quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các xã Bất Bạt, Đa Phúc, Bình Minh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, rà soát, đánh giá các đề xuất đầu tư của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam; kịp thời tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của TP.