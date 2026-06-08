Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, cứu nạn cho người đứng đầu cơ sở, lực lượng tại chỗ

ANTD.VN - Nhằm phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12, đã tổ chức huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở theo đơn đề nghị nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ tại chỗ trên địa bàn các phường Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam (Hà Nội).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, cứu nạn cho người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở

Lớp huấn luyện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn PCCC; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng PCCC cơ sở, giúp chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn ngay từ ban đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn quy định về công tác an toàn PCCC

Trong thời gian huấn luyện, các học viên được phổ biến những quy định mới của pháp luật về công tác PCCC và CNCH; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, của lực lượng PCCC cơ sở; kiến thức về phòng ngừa cháy, nổ trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; hướng dẫn quản lý, bảo quản và sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu. Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được trực tiếp thực hành các kỹ thuật sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai lăng, vòi chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, cứu người, sơ cấp cứu ban đầu và xử lý một số tình huống cháy, nổ, tai nạn thường gặp.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Các nội dung thực hành được xây dựng sát với điều kiện thực tế, giúp học viên nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống khẩn cấp, sử dụng thành thạo phương tiện, thiết bị được trang bị. Quá trình huấn luyện diễn ra nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang thiết bị.

Thiếu tá Phạm Mạnh Tuấn, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH KV số 12 phát biểu khai mạc hội nghị

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả đối với từng học viên làm cơ sở xác nhận hoàn thành chương trình huấn luyện theo quy định. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng PCCC cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các học viên tham gia học lý thuyết

Thông qua lớp huấn luyện, người đứng đầu cơ sở và lực lượng PCCC cơ sở được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao năng lực tự phòng ngừa, tự quản lý và tự xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.