Xác minh vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và xe tải tại đường ngang dân sinh ở xã Thường Tín

ANTD.VN - Một vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu khách SE19 và xe ô tô tải đã xảy ra vào tối 7/6/2026, tại khu gian Văn Điển - Thường Tín (Hà Nội). Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm hư hỏng một số thiết bị đường sắt và phương tiện liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 7/6/2026, tại Km14+700 khu gian Văn Điển - Thường Tín xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE19 chạy hướng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và xe ô tô tải biển kiểm soát 30B-542.22.

CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Đầu tàu SE19 bị hư hỏng sau va chạm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Thường Tín và các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, xác minh nguyên nhân vụ việc và khắc phục các ảnh hưởng để bảo đảm hoạt động chạy tàu.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, tàu SE19 do anh N.X.H. (SN 1990, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam theo hướng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, xe ô tô tải biển kiểm soát 30B-542.22 do anh N.M.C. (SN 1993, trú tại Lâm Đồng) điều khiển đi từ Quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt để vào tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Thường Tín thì xảy ra va chạm với đoàn tàu.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng và tạm thời chưa thể hoạt động; cột đèn tín hiệu, cần chắn tại đường ngang bị hư hỏng. Xe ô tô tải bị hư hỏng phần sườn và đuôi bên phải.

Qua kiểm tra, cả lái tàu và lái xe tải đều không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với các chất ma tuý.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe tải điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đường sắt, điều khiển xe vượt qua rào chắn đường ngang khi cần chắn đang dịch chuyển để ngăn phương tiện phục vụ tàu chạy qua.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 phối hợp với Công an xã Thường Tín và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 tiến hành xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường ngang, lối đi tự mở và các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt; đồng thời đẩy mạnh xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát và nguồn dữ liệu hình ảnh do ngành Đường sắt cung cấp.