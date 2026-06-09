Diễn biến thời tiết trong những ngày thi tốt nghiệp THPT trên cả nước

ANTD.VN -Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thời tiết trên cả nước có những diễn biến khác biệt, trong khi Hà Nội thời tiết khá mát mẻ thì khu vực TP.HCM trời nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia không xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng. Tuy nhiên, do tác động của không khí lạnh cuối mùa, nhiều khu vực xuất hiện mưa giông vào chiều tối và đêm.

Tại Bắc bộ, từ ngày 10 đến 12/6 trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông rải rác. Riêng Tây Bắc có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32, có nơi trên 32 độ, thấp nhất 24-27 độ C.

Tại Hà Nội - nơi có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất với khoảng 129.000 người - ngày mai có mưa, nhiệt độ 25-31 độ C; hai ngày thi chính thức mưa giảm, nền nhiệt nhích lên 27-34 độ C.

Thời tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại Hà Nội cơ bản mát mẻ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong hai ngày 10-11/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to. Sang ngày 12/6, mưa giảm, trời ít mưa và có nắng. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, thấp nhất 25-28 độ C.

Tại duyên hải Nam Trung bộ, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi. Riêng phía bắc hai ngày 10-11/6 có thể xuất hiện mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất 32-35, có nơi trên 35 độ, thấp nhất 25-28 độ C.

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng mùa mưa với ngày nắng, chiều tối mưa giông. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên 29-32 độ, thấp nhất 20-23 độ; tại Nam Bộ 32-35 độ, thấp nhất 25-28 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tại một số địa phương miền núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh và phụ huynh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6. Chiều 10/6, khoảng một triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi. Hai ngày 11 và 12/6, thí sinh làm bài thi. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn.