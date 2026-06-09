Tuyên truyền nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng

ANTD.VN - Ngày 9-6, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 30 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Thạch Thất tổ chức chương trình tuyên truyền nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 31 Đội PCCC dân phòng với tổng số 505 thành viên.

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và xã Thạch Thất nói riêng; đồng thời làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt đối với lực lượng Đội viên Đội PCCC&CNCH dân phòng các thôn trên địa bàn xã Thạch Thất.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 30 tuyên truyền kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, lực lượng chức năng đã trực tiếp hướng dẫn các thành viên đội dân phòng cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, xô, thùng chứa nước và các dụng cụ chữa cháy thô sơ khác. Các học viên được hướng dẫn quy trình kiểm tra tình trạng hoạt động của bình chữa cháy, cách thao tác sử dụng bình chữa cháy đúng kỹ thuật, cũng như phương pháp xử lý một số tình huống cháy thường gặp tại khu dân cư

Hướng dẫn các học viên thực tập sử dụng bình chữa cháy xách tay

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền, trải nghiệm

Buổi tuyên truyền đã giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dân phòng được tìm hiểu, tiếp cận với các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông dụng, hiện đại mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang sử dụng.

Đồng thời được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cũng như thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, CNCH.

Qua đó, mỗi đội viên Đội phòng cháy chữa cháy dân phòng có thêm kiến thức để tự bảo vệ bản thân, đồng thời hướng dẫn cho người thân, bạn bè cách xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ và thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy tại cơ sở.