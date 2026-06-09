Giao gần 78.000 m2 đất để xây dựng trường học và công trình công cộng ở KĐT Tây Mỗ- Đại Mỗ

ANTD.VN -Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định về việc giao 77.749 m2 đất (đợt 7) tại phường Tây Mỗ cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định tại Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận, UBND TP phê duyệt; Bản vẽ mặt bằng tổng thể dự án "Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park".

Trong tổng số 77.749 m2 đất, có 70.672 m2 đất để đầu tư xây dựng công trình trường học theo quy hoạch. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê hàng năm. Dự án được xem xét miễn giảm tiền thuê đất theo chính sách đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa. Thời hạn thuê đất kể từ ngày UBND thành phố ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 16/6/2068; Phương thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

TP Hà Nội vừa giao gần 78.000m2 đất để xây dựng trường học, công trình công cộng tại KĐT Tây Mỗ- Đại Mỗ

4.327m2 đất để đầu tư xây dựng công trình công cộng đơn vị ở (ô đất có ký hiệu F3-CC01); Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý để xây dựng công trình công cộng đơn vị ở phục vụ địa phương.

2.750m2 đất để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (ô đất có ký hiệu HT1). Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định hiện hành.

UBND TP giao Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo và các Sở có liên quan; Thuế TP Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành: kiểm tra, hướng dẫn Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.