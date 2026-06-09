Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường Sơn Tây

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 26, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 124 học viên là thành viên đội PCCC và CNCH cơ sở và người thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH của 15 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn phường Sơn Tây.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức bài bản, kết hợp giữa nội dung lý thuyết và thực hành, giúp học viên nâng cao kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong phần học tập lý thuyết, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 26 đã thông tin về tình hình cháy, nổ xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và tại các địa phương được đơn vị phụ trách gồm: Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương và Minh Châu trong thời gian gần đây.

Đồng thời, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác PCCC và CNCH; nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở; các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở và các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong quá trình sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bên cạnh đó, học viên được trang bị kiến thức về nhận diện các nguy cơ cháy, nổ; kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, thoát nạn, cứu người; phương pháp bảo quản, kiểm tra và sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Học viên được hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ

Trong phần học tập kiến thức thực hành, học viên được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc mô phỏng; rèn luyện kỹ năng di chuyển, cứu người bị nạn và phối hợp triển khai các đội hình chiến thuật chữa cháy cơ bản; được trực tiếp tham gia trải nghiệm kỹ thuật nhảy đệm hơi thoát nạn từ trên cao; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt các đám cháy giả định như cháy khay xăng, dầu, cháy bình gas.

Sơ cứu người bị nạn trong đám cháy

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các thành viên đội PCCC cơ sở và người thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH đã được cập nhật, củng cố kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về PCCC và CNCH, đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra tại cơ sở. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng PCCC cơ sở trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ cháy ngay từ giai đoạn ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.