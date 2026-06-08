Không khí lạnh cuối mùa gây mưa lớn, Bắc bộ mát mẻ kéo dài nhiều ngày

ANTD.VN -Tại khu vực đồng bằng Bắc bộ và Đông Bắc bộ (trừ Tuyên Quang), từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 sẽ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa cập nhật những thông tin mới về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6, khu vực Tây Bắc bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đây cũng là khu vực trọng tâm của đợt mưa lớn lần này.

Thanh Hóa và Nghệ An thời gian này có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ chiều tối nay khu vực Bắc bộ có mưa to đến rất to do không khí lạnh cuối mùa tràn xuống

Đêm 9/6, khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm dần.

Tại khu vực đồng bằng Bắc bộ và Đông Bắc bộ (trừ Tuyên Quang), từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 sẽ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trước khi đón mưa giông, hôm nay 8/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa xuất hiện sau một đợt nắng nóng kéo dài. Vì vậy nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa cường độ lớn cũng gây ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Cùng với mưa giông, miền Bắc giảm nhiệt sâu, kết thúc chuỗi ngày oi nóng kéo dài. Dự báo ngày 9/6, nhiệt độ cao nhất của miền Bắc chỉ còn 28-30 độ C , nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Sau đó từ ngày 10-12/6, miền Bắc duy trì thời tiết khá mát mẻ trong mùa hè, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa giông rải rác. Từ khoảng ngày 13/6, miền Bắc có thể đón nắng nóng cục bộ trở lại nhưng không gay gắt.