Dự báo điểm chuẩn ngành hot Đại học Bách khoa Hà Nội vượt 28,5

ANTD.VN - Sáng 3/7, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến của tất cả 68 ngành đào tạo với mức điểm chênh lệch giữa các ngành khá lớn.

Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 3/7 đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2026 cho tất cả ngành, theo các phương thức: xét tuyển tài năng (diện 1.2 dựa vào chứng chỉ quốc tế và diện 1.3 dựa vào hồ sơ kết hợp phỏng vấn), xét điểm thi đánh giá tư duy và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng tính theo điểm xét tuyển cho các khối nhóm ngành như sau:

Theo đó, nhóm ngành Công nghệ thông tin, bán dẫn dự kiến lấy điểm chuẩn 27,5-28,5, ngành dẫn đầu có thể vượt 28,5.

Một số ngành khác dự kiến điểm chuẩn trong khoảng 27,5-28,5 gồm Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin (Global ICT), Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (chương trình chuẩn và tiên tiến), Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano.

Ngược lại, một số ngành có thể lấy 20-22 điểm như Kỹ thuật Dệt may, Kỹ thuật Sinh học, Kỹ thuật Thực phẩm, Hóa dược Mỹ phẩm.

Dự báo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2026 với 68 ngành như sau: