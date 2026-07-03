Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản

ANTD.VN - Công an xã Dân Hoà (Thành phố Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và quán triệt nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong giai đoạn người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án.

"Siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic

Thời gian qua, trên địa bàn xã Dân Hòa đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn như Khu đô thị thể thao Olympic, mở rộng Quốc lộ 21B,... Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với nguồn kinh phí lớn cho người dân đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thực tế, đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” và huy động vốn trái phép...

Hội nghị có sự tham gia của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và các hộ dân thuộc diện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ...

Nhằm chủ động kiểm soát tình hình, Công an xã Dân Hòa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền kết hợp chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ, thông tin chi tiết về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, đồng thời đặt ra các yêu cầu nhiệm vụ cụ thể đối với lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, Thiếu tá Tạ Quang Duyệt, Tổ trưởng tổ An ninh và Thiếu tá Nguyễn Công Hiếu, Tổ phó tổ Phòng chống tội phạm đã trực tiếp quán triệt nội dung, yêu cầu người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động có biện pháp tự bảo vệ tài sản sau khi nhận tiền đền bù.



Thiếu tá Nguyễn Công Hiếu, Tổ phó tổ Phòng chống tội phạm, Công an xã Dân Hoà tuyên truyền các nội dung tại hội nghị

Công an xã Dân Hoà khuyến cáo người dân hạn chế mang theo nhiều tiền mặt, ưu tiên thực hiện giao dịch, gửi tiền thông qua các ngân hàng; tuyệt đối không công khai số tiền nhận được và không nhờ người lạ vận chuyển tiền.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng yêu cầu các đồng chí cán bộ tại các thôn phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin, vận động nhân dân, kịp thời báo cáo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền sẽ liên tục được triển khai tổ chức tại nhà văn hóa các thôn trên địa bàn hoặc trực tiếp tại địa điểm tổ chức chi trả.

Song song với việc hướng dẫn người dân tự phòng ngừa, cơ quan Công an cũng thông tin về các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự đang được triển khai.

Cụ thể, lực lượng Công an xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và bố trí cán bộ trực tiếp bảo vệ tại các khu vực tổ chức chi trả.

Luôn chủ động nắm chắc di biến động của các đối tượng có biểu hiện nghi vấn; kiên quyết đấu tranh, trấn áp và xử lý nghiêm minh mọi hành vi lợi dụng việc chi trả đền bù để vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ an toàn tài sản cho nhân dân, Trung tá Nguyễn Duy Đạt - Trưởng Công an xã Dân Hoà cho biết.