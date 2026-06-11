Lực lượng Công an đồng hành, tiếp sức, giúp sĩ tử vượt 'vũ môn'

ANTD.VN - Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, thực hiện phong trào thi đua Ba Nhất "Trung thành nhất", "Kỷ luật nhất", "Gần dân nhất", trong các ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các thí sinh và người nhà tại hai điểm thi trên địa bàn gồm Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ.