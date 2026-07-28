Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2026 được chi trả từ ngày nào?

ANTD.VN - Hàng triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng ở 34 tỉnh thành sẽ nhận chế độ vào ngày 3/8

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho người hưởng.

Theo đó, có 21 tỉnh thành chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Do những ngày đầu tháng trùng với ngày cuối tuần, nên lịch chi trả lương hưu, trợ cấp các tỉnh, thành trong cả nước tháng 8 cụ thể như sau:

Các tỉnh, thành chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên của tháng là ngày 3/8 (thứ Hai): Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, An Giang.

Các tỉnh, thành chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc thứ 2 của tháng là ngày 4/8 (thứ Ba): Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Với hình thức nhận tiền mặt tại các điểm chi trả cố định, việc chi trả được thực hiện từ ngày 2 đến 10/7, tối thiểu 6 giờ mỗi ngày. Các điểm chi trả chỉ kết thúc sớm khi đã hoàn tất việc chi trả cho toàn bộ người hưởng theo danh sách.

Từ ngày 11 đến hết ngày 25/7, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tiếp tục được chi trả tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý, nếu ngày chi trả trùng vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết thì sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu hằng tháng. Tại kỳ chi trả tháng 6/2026, cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi nhận tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản đã đạt 90%.