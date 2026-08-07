Cảnh sát khám xét Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc vì nghi vấn sai phạm trong bổ nhiệm huấn luyện viên

ANTD.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 6-8 đã khám xét trụ sở Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trong cuộc điều tra liên quan đến quá trình bổ nhiệm cựu HLV trưởng Hong Myung-bo, sau thất bại gây thất vọng của đội tuyển nước này tại World Cup 2026.

Ông Hong Myung-bo

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét và thu giữ tài liệu tại trụ sở KFA để điều tra cáo buộc "cản trở công việc" trong quá trình tuyển chọn HLV Hong Myung-bo hồi năm 2024.

Người phát ngôn cảnh sát xác nhận cuộc điều tra đang tập trung làm rõ liệu quy trình bổ nhiệm nhà cầm quân 57 tuổi có vi phạm quy định hay không.

Ông Hong Myung-bo đã từ chức hồi tháng 6 sau khi đội tuyển Hàn Quốc bất ngờ để thua Nam Phi 0-1 và bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 khi lần đầu tiên sau nhiều năm "Những chiến binh Taeguk" không thể vượt qua vòng bảng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngay từ khi được bổ nhiệm vào năm 2024, quyết định lựa chọn ông Hong đã vấp phải nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích đối với KFA gia tăng mạnh sau màn trình diễn thất vọng của đội tuyển tại World Cup.

Ông Hong Myung-bo (bên phải) và cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-gyu tại phiên điều trần ở Quốc hội ngày 30-7-2026

Cuối tháng 7-2026, ông Hong đã phải điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Hàn Quốc đang điều tra vụ việc. Tại đây, ông nhận hoàn toàn trách nhiệm về thành tích yếu kém của đội tuyển.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng thất bại của đội tuyển xuất phát từ việc những người "thiếu năng lực" được đưa vào các vị trí lãnh đạo.

Ông cũng ám chỉ tình trạng bổ nhiệm dựa trên quan hệ thân quen và lợi ích phe nhóm đã ảnh hưởng tiêu cực đến công tác điều hành bóng đá Hàn Quốc.