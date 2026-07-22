Ấm áp nghĩa tình trong tháng Bảy tri ân

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Ban Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội trao quà tri ân cán bộ, chiến sĩ và người lao động là thân nhân gia đình người có công với cách mạng.

Ngày 21/7, Ban Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, người lao động là thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ. Chương trình có sự tham dự của cấp ủy, Ban Chỉ huy, Chi đoàn Thanh niên cùng 24 cán bộ, chiến sĩ, người lao động là thân nhân gia đình người có công; trong đó có một đồng chí thương binh đang công tác tại đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tá Nguyễn Quyết Đạt, Phó Trưởng Cơ sở khẳng định, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được đơn vị duy trì bằng những hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước.

Ban Chỉ huy Cơ sở trao quà cho đồng chí Đại úy Phùng Văn Chung, là thương binh đang công tác tại đơn vị

Ban Chỉ huy Cơ sở đã trao các phần quà tri ân, thể hiện sự động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Cũng trong ngày 21-7, các đoàn công tác của Cơ sở đã đến thăm hỏi, dâng hương tại ba gia đình liệt sĩ có thân nhân đang công tác tại đơn vị. Tại mỗi gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi, trao quà và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ có thân nhân công tác tại đơn vị.

Trong thời gian tới, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tri ân như thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ tại thôn Phúc Yên, xã Yên Bài; tham gia vệ sinh môi trường, dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Bài.

Những phần quà nghĩa tình, những nén hương thành kính không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần trách nhiệm để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.