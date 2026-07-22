Biển Đông có thể đón bão vào cuối tuần, miền Bắc sắp mưa trở lại

ANTD.VN -Cuối tuần này, Biển Đông có thể xuất hiện cơn bão di chuyển từ vùng biển Philippines vào. Trong khi đó, từ 23/7, khu vực miền Bắc tái xuất một đợt mưa giông ngắn ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, ở khu vực phía đông của Philippines có một vùng áp thấp. Chiều 21/7, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 13 độ Vĩ Bắc; 135 độ Kinh Đông, cách Philippines khoảng 1.200 km về phía đông.

Dự báo, khoảng ngày 23/7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến ngày 24 – 25/7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 70%).

Sau khi mạnh lên thành bão, cơn bão này có thể di chuyển vào khu vực đông bắc của khu vực bắc Biển Đông vào ngày 25 – 26/7 với xác suất khoảng 60 - 70%.

Theo cơ quan khí tượng, khoảng 23 – 25/7, ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi mưa to trên 250 mm.

Miền Bắc chuẩn bị xuất hiện đợt mưa lớn ngắn ngày

Trọng tâm mưa gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp nêu trên và đợt mưa sắp tới ở miền Bắc, sẽ có thông tin cập nhật liên tục về các hình thái thời tiết này.

Tính đến 15 giờ ngày 20/7, mưa lớn kéo dài từ 15 – 20/7 ở Lai Châu đã gây lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.

Thiên tai làm 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Riêng xã Mường Than có 6 người tử vong, 2 người mất tích và 8 người bị thương. Tại các xã Pa Ủ và Hua Bum, mỗi địa phương có 1 người bị thương.