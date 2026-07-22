Hà Nội: Thể chế, nguồn nhân lực… là yếu tố quyết định thí điểm thành công xã, phường xã hội chủ nghĩa

ANTD.VN - Theo UBND TP Hà Nội, hoàn thiện thể chế là điều kiện tiên quyết, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định, bảo đảm nguồn lực là điều kiện quan trọng… để triển khai hiệu quả mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Hai xã liền kề Thư Lâm và Phúc Thịnh được chọn để triển khai thí điểm mô hình xã, phường XHCN

Ngày 22-7-2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 289/KH-UBND về thực hiện Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố.

Mục đích của Kế hoạch này nhằm kịp thời triển khai đồng bộ, hiệu quả, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN)” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch phân định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; xác định sản phẩm, kết quả và mốc thời gian thực hiện cho từng nhiệm vụ; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ trong quá trình tổ chức triển khai.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế là điều kiện tiên quyết để triển khai xây dựng mô hình "xã, phường XHCN" trong bối cảnh đây là mô hình thí điểm, chưa có tiền lệ và chưa có khuôn khổ pháp lý đầy đủ.

UBND TP yêu cầu, việc triển khai thí điểm tại 02 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở.

Đối với các xã, phường còn lại của thành phố, tổ chức hướng dẫn áp dụng các tiêu chí phù hợp theo từng nhóm địa bàn.

Kế hoạch của UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ, nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở, là yếu tố quyết định thành công của công tác xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường XHCN". Do đó cần lựa chọn, sắp xếp phù hợp; tập trung nâng cao năng lực quản trị, tư duy đổi mới, kỹ năng điều hành và khả năng làm việc liên ngành cho đội ngũ này.

Mặt khác, bảo đảm nguồn lực là điều kiện để triển khai hiệu quả các nội dung mô hình "xã, phường XHCN". Kế hoạch của UBND TP Hà Nội nêu rõ, sẽ bố trí nguồn lực theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho địa bàn thí điểm và các nhiệm vụ then chốt như tổ chức lại không gian phát triển, nâng cấp hạ tầng, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Đồng thời xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt, gắn phân bổ nguồn lực với kết quả đầu ra và hiệu quả thực hiện. Tăng cường lồng ghép các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch đang triển khai trên địa bàn để tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư…

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch của UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, các cơ quan của thành phố cùng 2 xã thực hiện thí điểm là Phúc Thịnh, Thư Lâm.

Trong đó: Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chủ trì nhiệm vụ quy hoạch và tổ chức lại không gian xã/phường; Sở Nội vụ chủ trì xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, chính quyền cơ sở phục vụ; phát triển thị trường lao động và sinh kế.; Sở Tư pháp chủ trì xây dựng mô hình văn hoá tuân thủ pháp luật trong xây dựng xã, phường XHCN ở Thủ đô Hà Nội;

Sở Xây dựng chủ trì phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, không gian công cộng và điều kiện sống; Sở Tài chính chủ trì bố trí nguồn lực và đảm bảo cơ chế tài chính thực hiện Đề án; Sở Công Thương chủ trì tổ chức lại kinh tế theo chuỗi giá trị, phát triển liên kết sản xuất - kinh doanh; Công an Thành phố chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng;

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao chủ trì nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện Đề án; xây dựng bộ tiêu chí chỉ số hạnh phúc và tổ chức đánh giá hằng năm; xây dựng bộ tiêu chí chỉ số hài lòng của Người dân và tổ chức, năng lực cạnh tranh của địa phương đánh giá khi triển khai sơ kết, tổng kết Đề án; theo dõi, đánh giá và tổng kết mô hình;

UBND 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được giao xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tham vấn nhân dân, triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án trên địa bàn; nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu, hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực; định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tiễn…