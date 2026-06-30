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Sống ở Hà Nội

Kịp thời đưa bé trai 3 tuổi gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu

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Trần Bình

ANTD.VN - Trong những tình huống khẩn cấp, mỗi phút, mỗi giây đều có ý nghĩa. Với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, cán bộ Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) đã nhanh chóng hỗ trợ đưa một bé trai 3 tuổi bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu, góp phần giúp cháu bé được tiếp cận điều trị kịp thời.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ Cảnh sát trật tự, tuần tra kiểm soát Công an phường Phúc Lợi phát hiện vụ va chạm giao thông giữa cháu Nguyễn Hoàng Lâm (sinh năm 2022, trú tại tổ 42, phường Phúc Lợi) và xe ô tô tải điều khiển.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, các cán bộ Công an đã nhanh chóng phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp cùng người thân đưa cháu bé đi cấp cứu.

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Hiện trường vụ tai nạn

Không chần chừ, Đại úy Nguyễn Thành Vinh và Đại úy Nguyễn Văn Minh đã cùng gia đình bế cháu lên taxi, nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để các y, bác sĩ kịp thời thăm khám và điều trị.

Đến nay, cháu Nguyễn Hoàng Lâm đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

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Xúc động trước sự giúp đỡ của các chiến sỹ CAP Phúc Lợi, gia đình cháu bé đã viết thư cảm ơn

Có những việc làm không lớn lao, nhưng lại khiến người dân cảm thấy ấm lòng. Giữa lúc gia đình hoảng hốt vì con gặp nạn, sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an, từ việc giữ gìn trật tự hiện trường đến hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu, đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn gần dân, sát dân và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong những thời khắc cần thiết nhất.

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