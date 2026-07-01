Yêu cầu các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão

ANTD.VN - Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành chủ động ứng phó.

Sáng 01/7/2026, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 07 giờ ngày 01/7/2026, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h. Dự báo, trong 24-48 giờ tới, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ và bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 14,0-17,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão, ATNĐ, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.