Hướng dẫn phòng ngừa hỏa hoạn và kỹ năng thoát nạn an toàn cho cán bộ, công nhân viên

ANTD.VN - Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 23 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Hà Nội phối hợp tổ phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 120 cán bộ, công nhân viên tại nhà máy sản xuất miến – Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương, xã Hoài Đức.

Báo cáo viên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH cho các học viên thuộc Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương, xã Hoài Đức

Tại đây, báo cáo viên Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến những kiến thức cơ bản về tình hình cháy, nổ; phân tích các nguyên nhân thường gặp trong nhà xưởng sản xuất như sự cố hệ thống điện, khu vực kho lưu trữ hàng hóa, khu vực lò đốt,… đồng thời, hướng dẫn quy trình xử lý khi phát hiện cháy, cách báo động, tổ chức thoát nạn an toàn cho người lao động theo nguyên tắc nhanh chóng, trật tự, đúng lối thoát hiểm; kỹ năng di chuyển trong môi trường có khói, khí độc để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Phần thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ được triển khai nghiêm túc và đảm bảo an toàn. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên môn, cán bộ, công nhân viên đã trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay; thao tác rút chốt an toàn, kiểm tra áp suất, phun chất chữa cháy đúng kỹ thuật để dập tắt đám cháy giả định. Đồng thời, cơ sở cũng tổ chức thực hành triển khai hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, lắp vòi, mở van và phối hợp đội hình chữa cháy theo đúng quy trình.

Thông qua buổi tuyên truyền, tập huấn, đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương đã được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, góp phần xây dựng cơ sở sản xuất an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động và tài sản của cơ sở.