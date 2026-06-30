Thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH sản phẩm Ricoh Imaging Việt Nam

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn cách sử dụng và thực hành đối với các phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở

Với mục đích tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp xử lý các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với lực lượng PCCC và CNCH cơ sở.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho hơn 200 công nhân viên, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phối hợp tại Công ty TNHH sản phẩm Ricoh Imaging Việt Nam, khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Lực lượng PCCC và CNCH của cơ sở triển khai sử dụng các phương tiện chữa cháy để xử lý đám cháy

Tại buổi tuyên truyền, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; trọng tâm hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, đối với cán bộ nhân viên, người lao động của công ty, cán bộ tuyên truyền đã hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các khu vực nhà xưởng làm việc, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói khí độc và cách sử dụng các phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở.

Về nội dung thực tập phương án chữa cháy, CNCH, tình huống giả định cháy được đặt ra tại khu vực xưởng sản xuất của công ty. Nguyên nhân do sự cố hệ thống điện dẫn đến cháy các vật dụng bên trong khu sản xuất, đám cháy nhanh chóng phát triển, tỏa nhiều khói khí độc và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Đội PCCC và CNCH cơ sở đã nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn theo các lối thoát hiểm đã được quy định, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở triển khai đội hình phun nước chữa cháy theo tình huống giả định

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã khẩn trương xuất xe đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua trinh sát và nắm tình hình đám cháy từ cơ sở, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn người bị mắc kẹt, tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan và đưa người bị nạn ra khu vực an toàn. Sau thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Buổi tuyên truyền, tập huấn và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác PCCC và CNCH cho cán bộ công nhân viên của công ty; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra. Đồng thời đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy ban đầu của lực lượng PCCC cơ sở; kiểm tra hoạt động của các phương tiện, hệ thống PCCC được trang bị tại cơ sở.