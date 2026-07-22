Dừng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với chủ hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ/năm

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội TP.HCM dừng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với chủ hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng.

Chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa có hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các cơ sở về việc thực hiện việc rà soát và thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh.

Việc thực hiện thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2024; Nghị định 158/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026, chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu năm trên 1 tỷ đồng quy định tại Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, thì nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng, thì có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Từ đó, đảm bảo chế độ an sinh xã hội (trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất) khi đủ điều kiện.

Đối với các chủ hộ kinh doanh trước đây tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo phương pháp kê khai (giai đoạn từ 1/7/2025 đến trước 1/1/2026), nhưng nay có doanh thu thực tế phát sinh trong năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, Bảo hiểm xã hội cơ sở thực hiện dừng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1/7/2026.

Thời gian từ ngày 1/1/2026 đến 30/6/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hướng dẫn ngay khi có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị các Bảo hiểm xã hội cơ sở thông báo đến các chủ hộ kinh doanh được biết, để căn cứ thông báo doanh thu thực tế của hộ kinh doanh với cơ quan Thuế (chậm nhất là ngày 31/1 của năm tiếp theo), hoặc hồ sơ kê khai thuế của hộ kinh doanh nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để báo giảm, nếu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối với các trường hợp chủ hộ kinh doanh ngừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do có doanh thu thực tế phát sinh trong năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, Bảo hiểm xã hội các cơ sở chủ động phối hợp với các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng để tuyên truyền, vận động chủ hộ kinh doanh chuyển sang đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Việc này nhằm đảm bảo tính liên tục trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội, giúp người lao động tích lũy thời gian để hưởng các chế độ an sinh xã hội như: trợ cấp thai sản, hưu trí và tử tuất khi đủ điều kiện hưởng.

Các Bảo hiểm xã hội cơ sở cũng được yêu cầu chủ động phối hợp, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế, UBND phường, xã, đặc khu để rà soát danh sách các hộ kinh doanh trên địa bàn, xác định đúng đối tượng thuộc diện ngừng thu hoặc tiếp tục thu bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc chuyển sang đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với chủ hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, để chủ hộ kinh doanh nắm rõ quyền lợi và tham gia.